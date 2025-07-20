Devrim Özkan'dan Bodrum'da Jet Ski Turu!

Çift Kişilik Oda dizisinin erken final yapmasıyla tatil sezonunu açan Devrim Özkan arkadaşlarıyla Bodrum'a gitti. Su sporları yaparak eğlenen ünlü oyuncunun jet skiye bindiği anlar da sosyal medyada çok konuşuldu.

Esma Karayel Esma Karayel
Devrim Özkan'dan Bodrum'da Jet Ski Turu!
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Bir süre ekranlardan uzak kaldıktan sonra televizyona Çift Kişilik Oda dizisiyle dönen ünlü oyuncu Devrim Özkan, heyecanla başladığı projesiyle hüsrana uğradı. NOW'da ekrana gelen, başrollerini Devrim Özkan ile Ulaş Tuna Astepe'nin paylaştığı romantik komedi türündeki dizi, reyting oranlarının iyi olmasına rağmen yüksek maliyeti sebebiyle erkenden final yaptı.

Ömrü 8 bölüm süren dizinin ilk haftalarında yaşadığı rahatsızlık sebebiyle böbreğinden ameliyat olan Devrim Özkan, biraz dinlendikten sonra sete dönmüştü ancak yapımın ömrü kısa oldu. Dizinin final bölümlerinin çekimlerini de tamamlayan 26 yaşındaki ünlü oyuncu, tatil sezonunu bu yıl Bodrum'da açtı.

BEĞENİ VE YORUM YAĞDI

Arkadaşlarıyla birlikte sezonun yorgunluğunu atmak için Bodrum'u tercih eden Devrim Özkan, arkadaşlarıyla bol bol eğlenerek su sporları yaptı. Bu anları kayda alarak sosyal medya hesabından paylaşan ünlü oyuncu, flyboard yaptığı ve jet skiye bindiği anları Instragram hesabından yayınlayarak takipçilerinin beğenisine sundu.

Devrim Özkan'dan Bodrum'da Jet Ski Turu! - Resim : 1

Devrim Özkan'ın arkadaşlarıyla beraber spor yaptığı ve eğlendiği bu anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Paylaşımları kendi sayfasında takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum alan ünlü oyuncu, sosyal medya platformlarındaki başka sayfalardan da büyük etkileşim aldı. Oyuncu, bir süre X platformundaki "Ünlüler" kategorisinin gündeminde de yer aldı.

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