Fenerbahçe'den Bomba Transfer: Hakan Çalhanoğlu İçin Ödenecek Bonservis Belli Oldu

Uzun süredir adı "çocukluk aşkım" dediği Galatasaray ile anılsa da transferde rotayı Fenerbahçe'ye çeviren Hakan Çalhanoğlu için sarı-lacivertlerin teklifi belli oldu. Fenerbahçe, Inter'in 25 milyon euro istediği milli oyuncu için 20 milyon euroyu hazırladı.

Son Güncelleme:
Fenerbahçe'den Bomba Transfer: Hakan Çalhanoğlu İçin Ödenecek Bonservis Belli Oldu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yaz transfer sezonunun başından beri adı Galatasaray ile anılan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun rotası değişti. İtalya Serie A ekiplerinden Inter'de forma giyen 31 yaşındaki milli orta saha ile, çocukluğundan beri taraftarı olduğunu söylediği Galatasaray iddialara göre anlaşamadı.

Bunun arkasından Çalhanoğlu ile arkadaş olduğu bilinen Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Serhat Akın, sosyal medya hesabından "Hakan Çalhanoğlu Fenerbahçemize hayırlı olsun" paylaşımı yaptı. Sonrasında Fenerbahçe'nin önemli haber kaynaklarından biri olan Yağız Sabuncuoğlu da bu transfer görüşmesini doğruladı.

Fenerbahçe'den Bomba Transfer: Hakan Çalhanoğlu İçin Ödenecek Bonservis Belli Oldu - Resim : 1

İLK ETAPTA 20 MİLYON EURO HAZIR

Sarı-lacivertli taraftar milli takım kaptanının olası transferi için heyecanlanırken, İtalyan medyasından La Gazzetta'nın aktardığına göre Fenerbahçe, Hakan Çalhanoğlu için Inter'e 20 milyon euroluk bir teklif sunmaya hazır.

Inter'in istediği rakamın 25 milyon euro olduğu ve bunda ısrar oldukları belirtilirken, Fenerbahçe'nin bu seviyede bir teklif vermesi durumunda Inter'in, Hakan Çalhanoğlu ile sarı-lacivertlilerin ileri transfer görüşmesine izin vereceği bildirildi.

'Çocukluk Aşkı' Olmadı, Hakan Çalhanoğlu Fenerbahçe'ye Doğru... Gece Yarısı Paylaştı, Ortalık Karıştı'Çocukluk Aşkı' Olmadı, Hakan Çalhanoğlu Fenerbahçe'ye Doğru... Gece Yarısı Paylaştı, Ortalık KarıştıSpor
Türk Futbol Tarihinin En Büyük Transferi... Osimhen'in İstanbul'a Geliş Günü Belli OlduTürk Futbol Tarihinin En Büyük Transferi... Osimhen'in İstanbul'a Geliş Günü Belli OlduSpor

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Fenerbahçe Hakan Çalhanoğlu
Son Güncelleme:
Herkes Her Sabah Gözünü Açar Açmaz Bunu Yapıyor Ama Kalbi Öldürüyor! Uzmanlardan Kritik Uyarı Herkes Her Sabah Gözünü Açar Açmaz Bunu Yapıyor Ama Kalbi Öldürüyor! Uzmanlardan Kritik Uyarı
Türk Futbol Tarihinin En Büyük Transferi... Osimhen'in İstanbul'a Geliş Günü Belli Oldu Osimhen'in İstanbul'a Geliş Günü Belli Oldu
Bugün Büyük Başarıların Göz Kırptığı 3 İşaret: Hemen Harekete Geçin Bugün Büyük Başarıların Göz Kırptığı 3 İşaret: Hemen Harekete Geçin
Filenin Efeleri, Arjantin’e Mağlup Oldu Filenin Efeleri, Arjantin’e Mağlup Oldu
ÇOK OKUNANLAR
Meclis'ten Geçti, ÖTV Değişti! Yüzde 80 ile Yüzde 220 Arasında Değişecek Yüzde 80 ile Yüzde 220 Arasında Değişecek
Rusya'da 10 Dakika Arayla 7.4 ve 6.7 Büyüklüğünde İki Deprem 10 Dakika Arayla 7.4 ve 6.7 Büyüklüğünde İki Deprem
İşler Tersine Döndü: İsrail Gazze'den Çekiliyor mu? İsrail Gazze'den Çekiliyor mu?
Eski CHP'li Vekil Lale Karabıyık Hayatını Kaybetti Eski CHP'li Vekil Hayatını Kaybetti
Meteoroloji O İlleri Uyardı: Sağanak Yağış ve Fırtınaya Dikkat! Sağanak Yağış ve Fırtınaya Dikkat!