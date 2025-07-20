Fenerbahçe'den Bomba Transfer: Hakan Çalhanoğlu İçin Ödenecek Bonservis Belli Oldu

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Yaz transfer sezonunun başından beri adı Galatasaray ile anılan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun rotası değişti. İtalya Serie A ekiplerinden Inter'de forma giyen 31 yaşındaki milli orta saha ile, çocukluğundan beri taraftarı olduğunu söylediği Galatasaray iddialara göre anlaşamadı.

Bunun arkasından Çalhanoğlu ile arkadaş olduğu bilinen Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Serhat Akın, sosyal medya hesabından "Hakan Çalhanoğlu Fenerbahçemize hayırlı olsun" paylaşımı yaptı. Sonrasında Fenerbahçe'nin önemli haber kaynaklarından biri olan Yağız Sabuncuoğlu da bu transfer görüşmesini doğruladı.

İLK ETAPTA 20 MİLYON EURO HAZIR

Sarı-lacivertli taraftar milli takım kaptanının olası transferi için heyecanlanırken, İtalyan medyasından La Gazzetta'nın aktardığına göre Fenerbahçe, Hakan Çalhanoğlu için Inter'e 20 milyon euroluk bir teklif sunmaya hazır.

Inter'in istediği rakamın 25 milyon euro olduğu ve bunda ısrar oldukları belirtilirken, Fenerbahçe'nin bu seviyede bir teklif vermesi durumunda Inter'in, Hakan Çalhanoğlu ile sarı-lacivertlilerin ileri transfer görüşmesine izin vereceği bildirildi.

Kaynak: Haber Merkezi