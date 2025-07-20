Ceylan Ertem Yürek Burkan Görüntülere Sessiz Kalmadı! Murat Çalık’ın En Kıymetlisinin Sözü ile Seslendi

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Ünlü şarkıcı Ceylan Ertem, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın sağlık durumu ciddiyetini korumasına rağmen cezaevinde tutuklu olarak kalmasına tepki gösterdi.

'SERBEST BIRAKILSIN'

Çalık’ın annesi Gülseren Çalık’ın feryat ettiği videosunu sosyal medya hesabından paylaşan Ceylan Ertem “Murat Çalık serbest bırakılsın” diyerek seslendi.

ADLİ TIP KURUMU'NA SEVK EDİLMİŞTİ

İBB operasyonlarında tutuklanan, daha önce 2 kez kanser tedavisi gören ve geçirdiği ameliyat sonrasında yeniden kansere yakalanma riski olduğu belirtilen Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık İstanbul Adli Tıp Kurumu’na sevk edilmişti.

ANNESİNİN FERYADI YÜREK BURKMUŞTU

Adli Tıp Kurumu, Çalık hakkında, tüm kontrol ve tetkiklerin yeniden yapılması yönünde karar vermişti.

Murat Çalık’ın annesi Gülseren Çalık, oğlunu bir an olsun yalnız bırakmayarak “99’u tekrar yaşamak istemiyorum. Ben anneyim, oğlum hasta, feryadımı duyun. Oğlumun elimden kayıp gitmesini istemiyorum. Adalet bakanından, hakimlerden, savcılardan merhamet istiyorum. Feryadımı duysunlar. Oğlumun günden güne erimesine dayanamıyorum. Ben anneyim, oğlum hasta, feryadımı duyun” diyerek isyan etmişti.

CEYLAN ERTEM KİMDİR?

Mabel Matiz, Jehan Barbur, Cem Adrian, Bülent Ortaçgil, Birsen Tezer gibi ünlü şarkıcılarla yaptığı düetlerle ismini kısa sürede müzik dünyasının zirvelerine taşıyan ünlü şarkıcı Ceylan Ertem, 26 Aralık 1980 tarihinde Adapazarı'nda dünyaya geldi.

Müzik hayatına 1992 yılında Adapazarı Belediyesi çocuk ve gençlik korosuna katılarak başlayan sanatçı ilk olarak gitar dersleri aldı. Söz yazmaya ve şarkı söylemeye başlayan Ceylan Ertem, 1999 yılında müzik eğitimine devam edebilmek için İstanbul'a taşındı. Akademi İstanbul'da 1 yıl müzikal şarkıcılığı eğitimi aldı.

2000 yılında Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ne giren Ceylan Ertem, Batı Müziği bölümünde 2 yıl eğitimine devam etti. 2004 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat Tasarım Fakültesi'nde Duysal Sanatlar bölümünde müzikoloji eğitimi aldı.

2000 yılında Tunçay Korkmaz ile birlikte 'Anima' adlı müzik gurubunu kurdu. 2006 yılında müzik grubu Anima ile birlikte bir albüm çıkaran sanatçı pek çok şehirde konserler verse de grup 2007 yılında dağıldı. Ertem, 2008 yılında 26 hafta süren radyo programına başladı.

2010 yılında ilk solo albümü 'Soluk'u yayımlayan Ceylan Ertem çok sevildi. 2010 yılı Şubatında Fransız alternatif gruplarından United Fools ile konser için, konuk sanatçı olarak Fransa'ya davet edildi. Yurt dışında da ciddi bir hayran kitlesi edinen Ceylan Ertem 2010 yılının ilk aylarında da Hollandalı alternatif grup Barana ile yaklaşık 1 aylık Hollanda turnesini gerçekleştirdi.

2012 yılında 'Ütopyalar Güzeldir' isimli albümünü çıkaran Ceylan Ertem tanınırlığını arttırdı. Kör Heves, El Adamı, Zalim, Hayır gibi seslendirdiği parçalarla çok sevilen Ceylan Ertem, müzik çalışmalarına devam ediyor.