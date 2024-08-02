Demet Özdemir Ekranlara Geri Dönüyor: Peş Peşe 3 Proje...

Son dönemin en popüler oyuncularından Demet Özdemir, art arda iki sinema filmi anlaşması yaptı. Bu filmlerden biri, Gold Film’in yapımcılığını yapacağı bir Disney Plus filmi olacak. “Aşk Taktikleri” filmlerini de yazan Pelin Karamehmetoğlu'nun kaleme alacağı projenin yönetmen koltuğunda Hülya Gezer oturacak. Henüz adı belli olmayan filmin çekimleri eylül ayında gerçekleşecek.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre; Özdemir, Disney filminin ardından bir festival filmi için ekim ayında sete çıkacak. Bu filmin yönetmeni de ilk uzun metraj filmi “Cennetten Kovulmak”la 50. Antalya Film Festivali’nde En İyi Film seçilen ve 2. Filmi “Okul Tıraşı” da 71. Berlin Film Festivali’nin Panorama Bölümü’ne seçilen ve FIPRESCI Ödülü kazanan Ferit Karahan.

FİLMLERİN ARDINDAN DİZİ GELECEK

Her iki filmi de tamamladıktan sonra Demet Özdemir’in ana akıma dizi çekmesi bekleniyor. MF Yapım’ın, Pınar Bulut’un yazdığı ve konusu “Dünyayla Benim Aramda”nın devamı gibi olan “Aşk Bir An” dizisinden de teklif alan Özdemir’in vereceği karar merak konusu oldu.