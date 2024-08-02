Demet Özdemir Ekranlara Geri Dönüyor: Peş Peşe 3 Proje...

Adım Farah dizisi sonrası ekranlara ara veren ünlü oyuncu Demet Özdemir’in yeni sezon planları belli oldu. Eylül ve ekimde iki film çekecek olan oyuncunun, bu projelerin ardından bir televizyon dizisinde yer almayı planladığı belirtiliyor.

Demet Özdemir Ekranlara Geri Dönüyor: Peş Peşe 3 Proje...

Son dönemin en popüler oyuncularından Demet Özdemir, art arda iki sinema filmi anlaşması yaptı. Bu filmlerden biri, Gold Film’in yapımcılığını yapacağı bir Disney Plus filmi olacak. “Aşk Taktikleri” filmlerini de yazan Pelin Karamehmetoğlu'nun kaleme alacağı projenin yönetmen koltuğunda Hülya Gezer oturacak. Henüz adı belli olmayan filmin çekimleri eylül ayında gerçekleşecek.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre; Özdemir, Disney filminin ardından bir festival filmi için ekim ayında sete çıkacak. Bu filmin yönetmeni de ilk uzun metraj filmi “Cennetten Kovulmak”la 50. Antalya Film Festivali’nde En İyi Film seçilen ve 2. Filmi “Okul Tıraşı” da 71. Berlin Film Festivali’nin Panorama Bölümü’ne seçilen ve FIPRESCI Ödülü kazanan Ferit Karahan.

FİLMLERİN ARDINDAN DİZİ GELECEK

Her iki filmi de tamamladıktan sonra Demet Özdemir’in ana akıma dizi çekmesi bekleniyor. MF Yapım’ın, Pınar Bulut’un yazdığı ve konusu “Dünyayla Benim Aramda”nın devamı gibi olan “Aşk Bir An” dizisinden de teklif alan Özdemir’in vereceği karar merak konusu oldu.

Etiketler
Demet Özdemir Dizi Film
Hollywood Yıldızı Sharon Stone Türkiye'de Hollywood Yıldızı Sharon Stone Türkiye'de
Özgür Özel, Fenerbahçe Şampiyon Olunca Yapacağı İlk Şeyi Açıkladı Özgür Özel, Fenerbahçe Şampiyon Olunca Yapacağı İlk Şeyi Açıkladı
Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı’dan Müjdeli Haber Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı’dan Müjdeli Haber
Kral Charles ile Prens Harry Arasında İpler Koptu: Oğlunu Tamamen Sildi Kral Charles ile Prens Harry Arasında İpler Koptu
Türk Sofrasında Kriz Yaşatacak… Zeytinyağında Kanser Alarmı Verildi Türk Sofrasında Kriz Yaşatacak… Zeytinyağında Kanser Alarmı Verildi
Angelina Jolie ile Brad Pitt'in Oğlu Trafik Kazası Geçirdi: 20 Yaşındaki Pax Hastanede Angelina Jolie ile Brad Pitt'in Oğlu Kaza Geçirdi
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan Kapatılan Instagram'dan Paylaşım Yapıp Sildi Kapatılan Instagram'dan Paylaşım Yapıp Sildi
Instagram'a Erişim Engeli Getirildi! Instagram'a Erişim Engeli Getirildi
İletişim Başkanlığı Kararnamesine İptal! AYM Paylaşımı Sildi, Siteye Ulaşılamıyor AYM'den İletişim Başkanlığı Kararnamesine İptal
Başkentte Skandal Olay! İki Yabancının İkameti Yerlikaya'nın Konutuna Kayıtlı Çıktı İki Yabancının İkameti Yerlikaya'nın Konutuna Kayıtlı Çıktı
Son Anketten Dikkat Çeken Sonuç: Erdoğan Koltuğunu Kaptırdı Erdoğan Koltuğunu Kaptırdı!