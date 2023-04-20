Dağhan Külegeç ile Tuğba Aytaş evlendi
Oyuncu Dağhan Külegeç 7 yıldır birlikte olduğu Tuğba Aytaş ile evlendi.
"Kavak Yelleri" dizisindeki Efe rolüyle tanınan oyuncu Dağhan Külegeç dünyaevine girdi. Geçtiğimiz yıl nişanlanan Külegeç, Tuğba Aytaş ile evlendi. 7 yıldır birlikte olan ikili Kadıköy Evlendirme Dairesi’nde evlendi.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan oyuncu "Resmileşti" notunu düştü. Yasemin Kay Allen, Alper Kul, Arzu Yanardağ, Tolga Mendi ve İbrahim Kendirci gibi isimler, oyuncunun paylaşımına tebrik mesajı yazdı.
Son Güncelleme: