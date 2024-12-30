Çok Güzel Hareketler 2'nin Yıldızı Safa Sarı Baba Oldu! İşte Bebeğinin Adı...

Çok Güzel Hareketler 2'nin yıldızlarından Safa Sarı, eşi Kübra Yıldırım ile ilk bebeğini kucağına aldı. Sarı, bir kız çocuğu babası olduğunu açıklayarak bebeğinin ismini de duyurdu.

Son Güncelleme:
Çok Güzel Hareketler 2'nin Yıldızı Safa Sarı Baba Oldu! İşte Bebeğinin Adı...

"Çok Güzel Hareketler 2" adlı eğlence programıyla şöhret olan oyuncu Safa Sarı, ilk kez baba olmanın mutluluğunu yaşıyor. 2022 yılında Kübra Yıldırım ile dünyaevine giren oyuncu, bir kız çocuğu sahibi olduğunu açıkladı.

Çok Güzel Hareketler 2'nin Yıldızı Safa Sarı Baba Oldu! İşte Bebeğinin Adı... - Resim : 1

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda eşi ve bebeğiyle fotoğraflarını paylaşan Sarı, "2024 yılı bize çok güzel bir hediye ile veda ediyor. Hayatımıza hoş geldin kızımız Dolunay" notunu düştü.

Ünlü oyuncunun dostları ve takipçileri de çifte iyi dileklerde bulunarak, paylaşımı beğeni yağmuruna tuttu.

Arda Güler 'Gibi'ye Konuk OlduArda Güler 'Gibi'ye Konuk OlduGüncel
Devrim Özkan’dan Ayrılık Sonrası ‘Torreira’ İtirafı! ‘O Haddi…’Devrim Özkan’dan Ayrılık Sonrası ‘Torreira’ İtirafı! ‘O Haddi…’Magazin

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Sosyal Medya 2024
Son Güncelleme:
Gülşen’den Bir İlk! Resmen Ezber Bozdu, Herkes Türkmenistan Konserindeki Tarzını Konuşuyor Gülşen’den Bir İlk! Resmen Ezber Bozdu
Liderlikleriyle Dikkat Çeken 3 Burç! Her İşte Çok Başarılı Oluyorlar Liderlikleriyle Dikkat Çeken 3 Burç! Her İşte Çok Başarılı Oluyorlar
Evde Tarçın Çubuğu Yakmanın Bilinmeyen Faydaları! Anında Etkisini Gösteriyor Evde Tarçın Çubuğu Yakmanın Bilinmeyen Faydaları! Anında Etkisini Gösteriyor
Ünlü Şarkıcı Liam Payne'nin Ölümünde 5 Kişi Suçlandı! Aralarında En Yakın Arkadaşı da Var Ünlü Şarkıcının Ölümünde 5 Kişiye Suçlama