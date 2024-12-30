Çok Güzel Hareketler 2'nin Yıldızı Safa Sarı Baba Oldu! İşte Bebeğinin Adı...

"Çok Güzel Hareketler 2" adlı eğlence programıyla şöhret olan oyuncu Safa Sarı, ilk kez baba olmanın mutluluğunu yaşıyor. 2022 yılında Kübra Yıldırım ile dünyaevine giren oyuncu, bir kız çocuğu sahibi olduğunu açıkladı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda eşi ve bebeğiyle fotoğraflarını paylaşan Sarı, "2024 yılı bize çok güzel bir hediye ile veda ediyor. Hayatımıza hoş geldin kızımız Dolunay" notunu düştü.

Ünlü oyuncunun dostları ve takipçileri de çifte iyi dileklerde bulunarak, paylaşımı beğeni yağmuruna tuttu.

Kaynak: Haber Merkezi