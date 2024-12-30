Ünlü Şarkıcı Liam Payne'nin Ölümünde 5 Kişi Suçlandı! Aralarında En Yakın Arkadaşı da Var

One Direction grubunun üyelerinden İngiliz şarkıcı Liam Payne'in Arjantin'deki şüpheli ölümüyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Olayda, aralarında şarkıcının en yakın arkadaşı Roger Nores'in de bulunduğu 3 kişiye "taksirle cinayet" suçlaması, 2 kişiye de "uyuşturucu temin etme" suçlaması yöneltildi.

Buse Yılmaz Buse Yılmaz
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Ünlü Şarkıcı Liam Payne'nin Ölümünde 5 Kişi Suçlandı! Aralarında En Yakın Arkadaşı da Var

Bir dönem tüm dünyada fırtınalar estiren pop müzik grubu One Direction grubunun üyelerinden Liam Payne, 16 Ekim'de Arjantin'de kaldığı otel odasındaki balkondan "düşerek" 31 yaşında hayatını kaybetti. Payne'in şüpheli ölümüne ilişkin 3 kişinin suçlanması gündem olurken, bu sayı şimdi de 5'e yükseldi. Bu kişiler arasında, Payne'in ölümünden bir saat önce onu oteline bırakan en yakın arkadaşı Roger Nores de var.

Nores "taksirle adam öldürmek" ile suçlanırken, ünlü şarkıcı ile birlikte uyuşturucu kullandığını itiraf eden garson Braian Paiz ise "uyuşturucu temin etmek" ile suçlanıyor. İki otel yöneticisi ve bir otel çalışanı da olayla ilgili suçlanan isimlerden oldu. Ezequiel Pereyra adlı çalışan Liam Payne'e uyuşturucu temin ettiği iddiasıyla, otel yöneticileri Gilda Martin ve Esteban Grassi de "taksirle adam öldürmek" ile suçlanıyor.

Ünlü Şarkıcı Liam Payne'nin Ölümünde 5 Kişi Suçlandı! Aralarında En Yakın Arkadaşı da Var - Resim : 1

PARMAK İZİ TOPLAMIŞLARDI

Mahkemenin ölümü şüpheli bulmasının temel nedenlerinden biri, polisin paylaştığı raporlardı. Nores'in odasında buldukları bir şişe viski, çakmak ve cep telefonu dahil her şeyden parmak izi topladıkları bildirilmiş ve soruşturma böyle başlamıştı.

Bir otel çalışanının da "Acilen birini göndermeniz gerekiyor çünkü hayatı risk altında olabilir. Balkonlu bir odada kalıyor ve hayatını tehlikeye atacak bir şey yapmasından korkuyoruz" diyerek, Payne'in ölümünden önce 911'i aradığı belirtildi.

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Liam Payne'nin Ölümünde Şüpheli Detaylar... Otopsi Raporu Açıklandı!Liam Payne'nin Ölümünde Şüpheli Detaylar... Otopsi Raporu Açıklandı!Magazin

Kaynak: Haber Merkezi

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