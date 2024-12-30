Gülşen’den Bir İlk! Resmen Ezber Bozdu, Herkes Türkmenistan Konserindeki Tarzını Konuşuyor

İddialı, cesur, seksi dansları ve sahne kıyafetleriyle sık sık magazin dünyasının gündemine oturan şarkıcı Gülşen, daha önce giydiği kıyafetlerin dekolteleri nedeniyle defalarca linç edilmişti. Şarkılarından önce kostümleriyle dile düşen Gülşen, linçlere karşılık vermemiş, tarzını devam ettirmişti.

BAŞTAN AŞAĞI KAPANDI

Gülşen’in Türkmenistan konserindeki tarzı olay oldu. Cesur tarzını bir kenara koyan, şaşırtıcı bir tercihte bulundu. İddialı kıyafetlerinden uzaklaşan Gülşen, baştan aşağı kapalı, uzun bir elbise giydi. Geleneksel bir tarz ile sahneye çıkan Gülşen, konserden ise herhangi bir paylaşım yapmadı.

Gülşen’in bu tarzını görenler sosyal medyada şu yorumları yaptı: “Para insana nasıl farklı seçim yaptırıyor”, “Gülşen'i ilk defa kapalı gördüm”

Kaynak: Haber Merkezi