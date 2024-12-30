Gülşen’den Bir İlk! Resmen Ezber Bozdu, Herkes Türkmenistan Konserindeki Tarzını Konuşuyor
Sahnelerinde giydiği birbirinden farklı cesur tasarımlarla isminden söz ettiren şarkıcı Gülşen, Türkmenistan konserinde bir ilke imza attı. Gülşen’in giydiği elbisenin tasarımı herkesi şaşırttı. İşte sosyal medyanın konuştuğu o elbise…
İddialı, cesur, seksi dansları ve sahne kıyafetleriyle sık sık magazin dünyasının gündemine oturan şarkıcı Gülşen, daha önce giydiği kıyafetlerin dekolteleri nedeniyle defalarca linç edilmişti. Şarkılarından önce kostümleriyle dile düşen Gülşen, linçlere karşılık vermemiş, tarzını devam ettirmişti.
BAŞTAN AŞAĞI KAPANDI
Gülşen’in Türkmenistan konserindeki tarzı olay oldu. Cesur tarzını bir kenara koyan, şaşırtıcı bir tercihte bulundu. İddialı kıyafetlerinden uzaklaşan Gülşen, baştan aşağı kapalı, uzun bir elbise giydi. Geleneksel bir tarz ile sahneye çıkan Gülşen, konserden ise herhangi bir paylaşım yapmadı.
Gülşen’in bu tarzını görenler sosyal medyada şu yorumları yaptı: “Para insana nasıl farklı seçim yaptırıyor”, “Gülşen'i ilk defa kapalı gördüm”
Kaynak: Haber Merkezi