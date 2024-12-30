Gülşen’den Bir İlk! Resmen Ezber Bozdu, Herkes Türkmenistan Konserindeki Tarzını Konuşuyor

Sahnelerinde giydiği birbirinden farklı cesur tasarımlarla isminden söz ettiren şarkıcı Gülşen, Türkmenistan konserinde bir ilke imza attı. Gülşen’in giydiği elbisenin tasarımı herkesi şaşırttı. İşte sosyal medyanın konuştuğu o elbise…

Esma Karayel Esma Karayel
Son Güncelleme:

İddialı, cesur, seksi dansları ve sahne kıyafetleriyle sık sık magazin dünyasının gündemine oturan şarkıcı Gülşen, daha önce giydiği kıyafetlerin dekolteleri nedeniyle defalarca linç edilmişti. Şarkılarından önce kostümleriyle dile düşen Gülşen, linçlere karşılık vermemiş, tarzını devam ettirmişti.

Gülşen’den Bir İlk! Resmen Ezber Bozdu, Herkes Türkmenistan Konserindeki Tarzını Konuşuyor - Resim : 1

BAŞTAN AŞAĞI KAPANDI

Gülşen’in Türkmenistan konserindeki tarzı olay oldu. Cesur tarzını bir kenara koyan, şaşırtıcı bir tercihte bulundu. İddialı kıyafetlerinden uzaklaşan Gülşen, baştan aşağı kapalı, uzun bir elbise giydi. Geleneksel bir tarz ile sahneye çıkan Gülşen, konserden ise herhangi bir paylaşım yapmadı.

Gülşen’den Bir İlk! Resmen Ezber Bozdu, Herkes Türkmenistan Konserindeki Tarzını Konuşuyor - Resim : 2

Gülşen’in bu tarzını görenler sosyal medyada şu yorumları yaptı: “Para insana nasıl farklı seçim yaptırıyor”, “Gülşen'i ilk defa kapalı gördüm”

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Gülşen Konser
Son Güncelleme:
Ayva Yerken Bir Kez Daha Düşünün... Ayva Yerken Bir Kez Daha Düşünün...
Bu Yiyecekler Yıkanır Yıkanmaz Zehir Saçıyor! İşte Asla Yıkanmaması Gerekenler Bu Yiyecekler Yıkanır Yıkanmaz Zehir Saçıyor! İşte Asla Yıkanmaması Gerekenler
MasterChef Türkiye’de Olaylı Gece! Somer Şef Daha Fazla Dayanamadı Kaşık Attı! Somer Şef Dayanamadı Kaşık Attı
Ünlü Modelin Korkunç Ölümü! Cansız Bedeni Kızının Evinde Bulundu Ünlü Modelin Korkunç Ölümü