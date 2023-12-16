Celil Nalçakan set kazası geçirdi

Oyuncu Celil Nalçakan, 'Kardeşlerim' dizisinin setinde kaza geçirdiğini duyurdu.

Celil Nalçakan set kazası geçirdi

Atv’de yayınlanan 'Kardeşlerim' dizisinde Akif Atakul rolüne hayat veren oyuncu Celil Nalçakan, set kazası geçirdi. Geçirdiği kazayı sosyal medya hesabından duyuran Nalçakan paylaşımına, "Benden duyun istedim" notunu düştü.

Nalçakan paylaşımında, "Buna da bu senenin nazarı diyelim mi? Diyelim. Benden duyun istedim. Ufak bir set kazası yaşadım ama her şey yolunda. Yarın Akif’im işinin başında" ifadelerini kullandı.

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