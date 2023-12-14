Dizi sözleşmesi imzaladığını sanan Yeşilçam yıldızı, hayatının şokunu yaşadı

Cumhuriyet Gazetesi'nden Fahrettin Öztürk'ün haberine göre sahne sanatçısı Alkan, internette gördüğü bir oyunculuk ilanına başvurdu. Kendisine hemen dönüş yapılan Alkan, dolandırıcıların tuzağına da böylece düştü.

SÖZLEŞME İMZALADIĞINI SANDI

Taksim’de görüşmeye davet edilen Alkan, kendisine söylenilen adrese gitti. Dizi sözleşmesi imzaladığını zanneden Serpil Alkan’a senet imzalatıldı. Kendisine herhangi bir rol verilmeyen Alkan, bir buçuk ay sonra kendisini dolandıranlar tarafından telefonla arandı. Alkan’dan 2 bin 700 lira para isteyen dolandırıcılar, senet imzaladığını ve istedikleri parayı vermediği takdirde kendisini icraya vereceklerini söyledi.

Alkan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gelerek suç duyurusunda bulundu. İzmir 8. İcra Dairesi tarafından evine gönderilen ödeme emri yazısıyla karşılaşan Alkan, ödeme emrinin alacaklı bölümünde Piano Yapım Eğitim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi yazdığını gördü.

‘GENÇLER DİKKATLİ OLSUN’

Alkan, internet ortamında bu tür dolandırıcılık olayların arttığını ve özellikle oyunculuk hayalleri kuran gençlerin daha dikkatli olması gerektiğini söyledi.