Fenerbahçeli Umut Nayir'in acı günü

Fenerbahçe'nin forvet oyuncusu Umut Nayir ve eşi Enfal Nayir, doktor kontrolüne gittiklerinde bebeklerinin kalbinin durduğunu öğrendi. Enfal Nayir, acı haberi sosyal medyadan paylaştı.

Fenerbahçeli Umut Nayir'in acı günü

Nayir çifti, 16 haftalık bebeklerini kaybettiklerini duyurdu.

Geçen yıl bir çocuk sahibi olan çift, kısa süre önce ikinci kez ebeveyn olacaklarının haberini almıştı. Ancak sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Enfal Nayir, 16 haftalık bebeklerinin kalbinin durduğunu duyurdu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Enfal Nayir, şu ifadeleri kullandı:

"Dün doktor kontrolüne gittiğimizde 16 haftalık bebeğimizin kalbinin durduğunu öğrendik. Bugün vedalaştık kızımızla. Bize ve acımıza saygı gösterip gereken hassasiyeti göstermenizi umuyoruz."

FENERBAHÇE'DEN BAŞSAĞLI MESAJI

Fenerbahçe Kulübü de 16 haftalık bebeklerini kaybeden Umut Nayir ve eşi Eşi Enfal Diner Nayir için başsağlığı mesajı yayınladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncularımızdan Umut Nayir ve değerli eşi Enfal Diner Nayir’in 16 haftalık bebeklerinin vefat haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Oyuncumuza ve ailesine başsağlığı dileriz" denildi.

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