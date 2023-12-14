Babası öldüğünde henüz 12 günlüktü: İbrahim Erkal'ın kızı ortaya çıktı

İbrahim Erkal’ın anısına düzenlenen ‘Hürmet’ konseri Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Gecede babası öldüğünde daha 12 günlük olan Elif Su da yer aldı.

Babası öldüğünde henüz 12 günlüktü: İbrahim Erkal'ın kızı ortaya çıktı

Unutulmayan şarkıların sahibi İbrahim Erkal vefat ettiğinde en küçük kızı Elif Su henüz 12 günlüktü. İbrahim Erkal'ın kızı Elif Su büyüdü.

İbrahim Erkal'ın anısına düzenlenen "Hürmet" konserinde Filiz Akgün ve çocukları da yer aldı. 6 yaşına basan İbrahim Erkal'ın kızı Elif Su da annesi Filiz Erkal ile birlikte konserdeydi.

Elif Su'nun babasına benzerliği gözlerden kaçmadı.

Babası öldüğünde henüz 12 günlüktü: İbrahim Erkal'ın kızı ortaya çıktı - Resim : 1

"BABASINI HİÇ TANIMAYAN BİR KIZIM VAR"

Mynet'in haberine göre "Film projeleri geldi ama kurgu çok olduğu için istemedik. Çünkü benim çocuklarım var, babasını hiç tanımayan bir kızım var" diyen Akgün devamında ise şunları söyledi:

"Tabii ki kurgu yapılır ama bu kurgu abartılmamalı, hayatın dışına gerçeğin dışına çıkarsa olmaz. Bana teklif olarak projeden bahsedildi ama kurgusundan çok hoşlanmadığım için istemedim. Kurguda çünkü farklı şeyler yapılıyor, olmayan şeyleri oldu diye göstermek istediler. Ben çocuklarımın da böyle bilmelerini falan istemem. İbrahim’in çok böyle bir a'jitasyon bir hayatı yoktu memur bir ailenin çocuğu. İleride güzel projeler gelirlerse neden olmasın. Zaten onun da bir filmi olsun isteriz."

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