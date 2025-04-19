Can Yılmaz Fenerbahçeliliğini Askıya Aldı, Sosyal Medya Yıkıldı

Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın oyuncu ve senarist olan kardeşi Can Yılmaz, sosyal medya hesabından çarpıcı bir açıklamada bulundu. Ailece Fenerbahçeli oldukları bilinen Can Yılmaz, yaptığı paylaşımda artık takımını desteklemediğini duyurdu. Adını Fenerbahçe'nin efsanevi yıldızı Can Bartu'dan aldığını söyleyen Yılmaz, "özüne dönerse" yeniden takımı desteklemeye devam edebileceğini belirtti.

'ÖZÜNE DÖNERSE DÜŞÜNÜRÜM'

"Fenerbahçeliliğimi Askıya Alıyorum" başlıklı açıklamasında Can Yılmaz, şu ifadelere yer verdi:

"1968 de doğdum, kendimi bildim bileli Fenerbahçeliyim. Adım Can, ilhamını Can Bartu’dan alır. Fenerbahçe yalnızca bir spor kulübü değil, bir duruş, bir ruhtu benim için. Fenerbahçeliliğimi süresiz olarak askıya alıyorum. Devran döner, gün gelir, Fenerbahçe yeniden özüne dönerse, tekrar düşünürüm. Ve Elbette… Benim, koskoca Fenerbahçe’den ayrılmam; Fenerbahçe’nin büyüklüğünden bir şey eksiltmez. Ne stadın ışıkları kararır, ne formalar solgunlaşır, ne de gol sevinçleri yarım kalır.

Fenerbahçeliliğimi Askıya Alıyorum



1968 de doğdum, kendimi bildim bileli Fenerbahçeliyim. Adım Can, ilhamını Can Bartu’dan alır. Fenerbahçe yalnızca bir spor kulübü değil, bir duruş, bir ruhtu benim için. Fenerbahçeliliğimi süresiz olarak askıya alıyorum. Devran döner, gün… — Can Yılmaz (@canyilmaz1) April 19, 2025

'BAZI DEĞERLER KOLTUKLARDAN BÜYÜKTÜ'

Ama bu ayrılık, benim şahsi tarihime koca bir kırılma olarak geçer. Adını Can Bartu’dan alan bir çocuğun, yıllar sonra Can’lığını Fenerbahçe’ye sığdıramaması, yazık ki bir milattır. Çünkü Fenerbahçelilik, sadece galibiyetleri değil, değerleri sevmekti. Ve bazı değerler, forma numarasından, koltuklardan ve protokol pozlarından daha büyüktü. Bu bir isyan değil, bir nottur. Bir kenara düşülmüş “bu da yaşandı” dipnotudur. Ve belki bir gün, Fenerbahçe tekrar özüne dönerse, bu notun üzeri çizilir. Ama bugün, ben Fenerbahçeli değilim."

Can Yılmaz'ın açıklaması sosyal medyada kısa sürede büyük etkileşim aldı. Fenerbahçe taraftarları başta olmak üzere birçok kullanıcı, Yılmaz'ın kararıyla ilgili yorumlarını paylaştı.

Kaynak: Haber Merkezi