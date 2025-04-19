Ünlü Oyuncu Berk Atan Trafik Kazası Geçirdi! İşte Olay Yerinden İlk Görüntüler...

TRT1'in uzun soluklu reyting rekortmeni dizisi Gönül Dağı'nın başrol oyuncusu Berk Atan, dün akşam bir trafik kazası geçirdi. Eskişehir'in Mihalıcçık ilçesine bağlı kırsal Sazak Mahallesi'nde meydana gelen olayda VIP minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada 34 yaşındaki Berk Atan ile birlikte araçta bulunan Aybike Sağlam Taşkın (29) da yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

HASTANEDEN AÇIKLAMA

Eskişehir Şehir Hastanesi yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, "Saat 20.30'da acil servise girişi yapılan Berk Atan'da kaburga kırığı tespit edildi. Göğüs Cerrahı Dr. Gökhan Guneren tarafından saat 21.30'da KVC yoğun bakıma yatışı yapıldı. Durumu stabil ama ağrısı çok. Aybike Sağlam'ın ise tetkikler sonucu vertebra frakturu tespit edildi. Saat 23.30'da opere edildi. Beyin Cerrahi 1 Servisi'nde Beyin Cerrahi Uzmanı Dr. Adem Kurtuluş tarafından takip ediliyor. Genel durumu stabil" denildi.

OLAY YERİNDEN FOTOĞRAFLAR ORTAYA ÇIKTI

Kaza sonrası olay yerinden görüntüler de paylaşıldı. Kaza yapan minibüsün son hali ve oyuncu Berk Atan'ın ambulansın önünde yerde oturduğu anın fotoğrafı ortaya çıktı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA