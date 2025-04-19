Gönül Dağı Dizisinin Yıldızı Berk Atan Trafik Kazası Geçirdi!
Ekranların reyting rekortmeni dizisi Gönül Dağı'nın başrol oyuncusu Berk Atan, dün akşam trafik kazası geçirdi. Ünlü oyuncunun kaburga kemiğinin çatladığı öğrenilirken, bu haber hayranlarını endişelendirdi.
Kaynak: birsenaltuntas.com
TRT1'in Eskişehir'de çekilen fenomen dizisi “Gönül Dağı”nın yıldızı Berk Atan, dün akşam saatlerinde bir trafik kazası geçirdi.
Yemek arasının ardından VIP minibüsle sete giden ünlü oyuncu, arka koltukta emniyet kemeri takmadığı için savruldu.
HASTANEDE KALACAK
Hastaneye kaldırılan Berk Atan’ın kaburga kemiğinin çatladığı öğrenilirken, hastanede birkaç gün gözlem altında tutulacak oyuncu, daha sonra da bir süre dinlenecek.