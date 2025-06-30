Çağatay Ulusoy'dan Çıldırtan Yeni İmaj! Eşref Tek'e Ara Verince Soluğu Berberde Aldı, Görenler Beğeni Yağdırdı
Show TV’nin reyting rekorları kıran dizisi Eşref Rüya’nın başrol oyuncusu Çağatay Ulusoy’un radikal imaj değişikliği sosyal medyada gündem oldu. Dizi sezon finaline gider gitmez bakın ilk ne yaptı.
Esma Karayel
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Netfilix’te Terzi ve Kübra dizileri ile isminden bir kez daha söz ettiren ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, televizyon ekranlarına Eşref Rüya dizisi ile geri döndü.
Partneri Demet Özdemir ile uyumu herkesin diline düşen Çağatay Ulusoy, dizisi sezon finaline girmesinin ardından imaj değişikliğine gitti.
SAKALLARINI KESTİ
Ünlü oyuncu uzayan sakallarını keserek sadece bıyık bıraktı. Çağatay Ulusoy’un yeni tarzı büyük beğeni topladı.
ÇİFTE VATANDAŞLIK ALMIŞTI
Ailesinin kökeni Bulgaristan’a dayanan Çağatay Ulusoy, son olarak çifte vatandaşlık alması ile gündem olmuştu.
Oyuncunun görevli memurla çekildiği fotoğraf, çok konuşulmuştu. İstanbul'da doğup büyüyen Ulusoy'un anne tarafı Boşnak, baba tarafı ise Bulgaristanlı olarak biliniyordu.
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