Uraz Kaygılaroğlu'nu Yıkan Ölüm

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"Pis Yedili", "Baba Candır" ve "Üç Kuruş" gibi dizilerdeki rolleriyle tanınan ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, büyük bir acıyla sarsıldı. Balıkesirspor Kulübü'nün eski başkanlarından olan 86 yaşındaki Metin Kaygılaroğlu, uzun süredir mücadele ettiği sağlık sorunları sebebiyle yaşamını yitirdi. Metin Kaygılaroğlu, ünlü oyuncunun dedesiydi.

1981-1984 ve 1986-1987 yılları arasında Balıkesirspor Kulübü Başkanlığı görevini üstlenen Metin Kaygılaroğlu'nun, önceki gün Balıkesir'deki evinde vefat ettiği belirtildi. Merhum başkan için Balıkesirspor Kulübü de bir taziye mesajı yayımlayarak üzüntülerini paylaştı.

BALIKESİRSPOR'DAN TAZİYE MESAJI

Kulübün resmi X (eski adıyla Twitter) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Eski başkanlarımızdan Metin Kaygılaroğlu’nun vefat haberini üzüntüyle öğrendik. Merhum Kaygılaroğlu’na Allah’tan rahmet, sevenleri, yakınları, akrabaları ve camiamıza başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.

Şehrin spor tarihi için önemli bir isim olan merhumun vefatı kent sakinlerini üzdü. Metin Kaygılaroğlu'nun cenaze töreninin 1 Temmuz Salı günü Zağnos Paşa Camii'nde gerçekleşeceği bildirildi. Cenazenin iki gün bekletilmesinin sebebi de öğrenildi. Metin Kaygılaroğlu'nun bazı aile üyelerinin yurt dışında bulunduğu, bu sebeple onların da merhumun son yolculuğuna iştirak edebilmeleri için bu kararın alındığı belirtildi.