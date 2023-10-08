Burak Özçivit, Pakistan'da ezilme tehlikesi geçirdi

Kuruluş Osman dizisindeki rolüyle dünya çapında tanınan Burak Özçivit, bir proje için gittiği Pakistan'da hayranları izdihama yol açtı. Ezilme tehlikesi geçiren Özçivit, güvenliklerin araya girmesiyle kurtuldu.

ATV'de yayınlanan Kuruluş Osman dizisinde Osman Bey'i canlandıran Burak Özçivit, dizinin yurt dışına satılmasıyla dünya çapında ün kazandı.

Pakistan'da reklam yüzü olduğu bir parfüm markasının lansmanına katılan oyuncu, hayranlarının ilgisi karşısında ne yapacağını şaşırdı. Kalabalığın bir anda Özçivit'in etrafını sarmasıyla izdiham yaşandı. Güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle Özçivit alandan çıkarıldı.