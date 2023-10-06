Emre Altuğ'dan Çağla Şıkel'in yeni aşkına karşı çıktığı iddialarına yanıt: "Böyle bir hadsizlik yapmam"

Yalı Çapkını dizisinde hayat verdiği Orhan karakteriyle oyunculuğa dönen Emre Altuğ, 2015 yılında boşandığı eski eşi ünlü sunucu Çağla Şıkel'in avukat Nail Gönenli ile yaşadığı aşka yorum yaptı.

Emre Altuğ'dan Çağla Şıkel'in yeni aşkına karşı çıktığı iddialarına yanıt: "Böyle bir hadsizlik yapmam"

Ünlü sunucu ve oyuncu Çağla Şıkel, oğulları Kuzey ve Uzay'ın babası Emre Altuğ ile 2015 yılında boşanmıştı. Ünlü isim uzun yıllar süren aşk orucunu avukat Nail Gönenli ile bozdu.

İddiaya göre Emre Altuğ, Çağla Şıkel ile Nail Gönenli'nin ilişkisini onaylamıyor.

Emre Altuğ ile Çağla Şıkel'in boşanırken bir sözleşme imzaladıkları ve bu sözleşmede ise Çağla Şıkel'in Altuğ'un ardından başkasıyla evlenmeyeceğinin yazıldığı iddia edilmişti.

''BEN BÖYLE BİR HADSİZLİK YAPMAM''

2. Sayfa'nın haberine göre Emre Altuğ, Çağla Şıkel ile Nail Gönenli'nin ilişkisine karşı çıktığı iddialarına "Tabi ki Çağla'nın hayatına karışamam, haddim değil. Çocuklarımın annesiyle ilgili benden olumsuz bir yorum duyamayacaksınız. Hayatımız hakkında kendi kararlarımızı kendimiz vereceğiz. Ben böyle bir hadsizlik yapmam" dedi.

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