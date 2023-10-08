Bergüzar Korel: Ekmeğimi sonuna kadar hak ediyorum

Yoğun iş temposundan şikayet ettiği için eleştirilen Bergüzar Korel, "Ekmeğimi sonuna kadar hak ediyorum." açıklamasını yaptı.

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Bergüzar Korel: Ekmeğimi sonuna kadar hak ediyorum

Peş peşe yaptığı doğumlardan dolayı setlerden bir süre uzak kalan Bergüzar Korel, Amazon Prime'da yayımlanacak olan Düğüm dizisinin çekilerine devam ediyor. Sosyal medya hesabından sık sık sette ne kadar yorulduğundan bahseden Korel'in paylaşımları tepki çekince cevap gecikmedi.

Korel, sık sık paylaşımlarda boş günlerinde dinlenememekten ve setteki yoğunluğundan bahsedince tepkilerin hedefi oldu. Oyuncu için "Bölüm başı aldığın ücrete de üzülelim" ve "Dünya para kazanıyor, hep şikâyet sanki zorla setlerde" yorumu yapıldı.

Bergüzar Korel: Ekmeğimi sonuna kadar hak ediyorum - Resim : 1

Instagram hesabından hakkındaki yorumlara cevap veren oyuncu, "İşimi çok seviyorum, işimde yorulmayı, emek vermeyi, zamanın yetmemesini, çocuklarımla sete gelmeyi, bu aile ortamını, repoda koşuşturmayı, mesleğime dair her şeyi çok seviyorum. Burada sizlerle şeffaf olmayı, şakalaşmayı da öyle... Ekmeğimi de sonuna kadar hak ediyorum, işine minnet duyan ve emek veren herkes gibi. Ben bu kadarım, ne daha fazla ne daha azı. Şu an bu satırları yazarken yemek arası ve karavanda bebelerimleyim" dedi.

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