Bülent Şakrak, Ceyda Düvenci hakkında ilk kez konuştu

Önceki akşam Kadıköy'de görüntülenen ünlü oyuncu Bülent Şakrak, basın mensupları ile sohbet ederken, temmuz ayında boşandığı eski eşi Ceyda Düvenci hakkında ilk kez konuştu. Ceyda Düvenci ile aralarının iyi olduğundan bahseden Şakrak, "Her şey yolunda. Ölüm var, doğum var, boşanma var... Hayatın içinde hepsi var. Çocuklar iyi, Ceyda iyi, biz iyiyiz. Herkesin keyfi yerinde" dedi.

Önceki akşam Murat Dalkılıç'ın sahibi olduğu Kadıköy'deki bir mekanda görüntülenen ünlü oyuncu Bülent Şakrak, gazetecilerle sohbet etti.

Habertürk'te yer alan habere göre; Gazetecilerin yağmur altında kaldıklarını ve ıslandıklarını görünce canının çok sıkıldığını belirten Bülent Şakrak, gazetecileri bekletmemek adına restorandan çıkış yaparak soruları yanıtladı.

Mekâna bir arkadaşlarının doğum günü kutlaması için geldiğini ifade eden Bülent Şakrak, 2015'te evlendiği Ceyda Düvenci ile temmuz ayında boşanmaları hakkında da konuştu.

Bülent Şakrak konuyla ilgili, "Her şey yolunda. Ölüm var, doğum var, boşanma var... Hayatın içinde hepsi var. Çok fazla konuşmaya gerek yok. Her şey yolunda" dedi. Bülent Şakrak, ayrıca; "Çocuklar iyi, Ceyda iyi, biz iyiyiz. Herkesin keyfi yerinde. Sizleri çok seviyorum" ifadelerini kullandı.