Ajda Pekkan, hayranı olduğu diziyle ekrana dönüyor!

Show TV ekranlarında yayınlanan ve en son Farah Zeynep Abdullah'ı oyuncu kadrosuna dahil eden Kızılcık Şerbeti bu kez, Ajda Pekkan'ı ağırlayacak. Herkesi şaşırtan bu habere dair ilk kareler de Twitter hesabı üzerinden servis edildi.

Ajda Pekkan'ın kendisi olarak konuk olacağı bölüm yılbaşı gecesi veya 29 Aralık Cuma gecesi izleyiciyle buluşacak.

BAYILARAK İZLİYORUM DEMİŞTİ

Ajda Pekkan, gündemi her bölümüyle sallayan dizi için "Bayılarak izliyorum, cuma günleri hiçbir randevu almıyorum, bu tüm ekibime de geçti" demiş ve gündem olmuştu. Dizinin RTÜK tarafından ceza aldığı dönemde de destek için dizinin yapımcısı Faruk Turgut'u arayarak desteklerini iletmişti. Çekimleri Aralık ayında gerçekleşecek olan dizide Süperstar herhangi bir karakter olarak değil, Ajda Pekkan olarak yer alacak. Eğer bir son dakika değişikliği olmazsa, Ajda Pekkan'lı bölüm yılbaşı gecesi ya da 29 Aralık Cuma gecesi ekrana gelecek.



