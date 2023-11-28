Mehmet Ali Erbil 40 yaş küçük eski sevgilisine geri döndü

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz günlerde ayrıldığı 26 yaşındaki Gülseren Ceylan'ı çabuk unuttu ve 2019'da birlikte olduğu aşkına geri döndü.

Mehmet Ali Erbil 40 yaş küçük eski sevgilisine geri döndü

Özel hayatı ve açıklamalarıyla sık sık gündem olan ünlü şovmen Mehmmet Ali Erbil, 26 yaşındaki Gülseren Ceylan ile yaşadığı aşkla çok konuşulmuştu. Evlenmeleri beklenen çift ayrılık haberi ile herkesi şaşırtmıştı.

Gülseren Ceylan, "Toplu cevap olsun" mesajı ile Instagram hesabından sürpriz bir paylaşım yapmış, ünlü şovmen ile ayrıldıklarını duyurarak; "Mehmet Ali Erbil ile yollarımı ayırdım. Kendisine hayatta başarılar dilerim. Size buradan toplu cevap olsun, bir daha bu konu hakkında konuşmayacağım" diye yazmıştı.

Gülseren Ceylan'dan geçtiğimiz ay ayrılan Mehmet Ali Erbil, önceki gece Tarabya'da yer alan bir balıkçıdan çıkarken görüntülendi. Erbil'in yanında kendisinden 40 yaş küçük eski sevgilisi Alisa Nasya vardı.

Posta Gazetesi'nde yer alan habere göre; Nasya, 2019 yılında aşk yaşadığı Mali'ye ne yapacağını sordu. Sevgilisine seslenen Erbil, "Magazin geldi. Kaçma!" diyerek sevgilisini sakinleştirmeye çalıştı.

Mehmet Ali Erbil 40 yaş küçük eski sevgilisine geri döndü - Resim : 1

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