'Buckingham Sarayı Meghan Markle'ın repliklerini değiştirdi'

Sussex Düşesi Meghan Markle'ın oynadığı 'Suits' dizisinin yaratıcısı Aaron Korsh, Buckingham Sarayı'nın senaryoya müdahale ettiğini doğruladı.

Dizinin Netflix'te tekrar en çok izlenenler arasına girmesi nedeniyle the Hollywood Reporter'a konuşan Aaron Korsh, 2016'da Prens Harry ile görüşmeye başladıktan sonra Kraliyet Ailesi'nin Markle'ın replikleri konusunda senaryo üzerinden yorumlar yaptığını belirtti.

T24'te yer alan habere göre; Korsh, "Çok fazla şeye müdahale edilmedi, ancak yapmak istediğimiz ve yapamadığımız şeyler oldu. Bu da biraz rahatsız ediciydi" dedi. Korsh bir bölümde Kraliyet Ailesi'nin, Markle'ın 'poppycock' kelimesini kullanmamasını istediğini aktardı. Dizinin yaratıcısı, bunun üzerine repliği değiştirildiğini ifade etti.

'SENARYO KRALİYET AİLESİNE NASIL ULAŞTI BİLMİYORUM'

Dizinin senaryolarının Kraliyet Ailesi'ne nasıl ulaştığını bilmediğini söyleyen Korsh, düzenlemeleri hiçbir zaman Markle'ın kendisinin iletmediğini ifade etti.

Markle, Suits dizisinde avukat yardımcısı Rachel Zane'i canlandırmıştı.