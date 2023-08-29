Gerard Depardieu İstanbul'da estetik operasyon geçirdi

Altın Küre Ödülü sahibi Fransız oyuncu Gerard Depardieu Türk dokunuşlarıyla gençleşti.

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Gerard Depardieu İstanbul'da estetik operasyon geçirdi

Türkiye’yi çok sevdiğini söyleyen ve sık sık İstanbul’u ziyaret eden Altın Küre Ödüllü Fransız oyuncu Gerard Depardieu son ziyaretinde estetik operasyon geçirdi. Ünlü aktörün Türkiye’de yüz gençleştirme operasyonu gerçekleştirdiği öğrenildi.

Sabah’tan Ömer Karahan’ın haberine göre 74 yaşındaki aktör, Dr. Funda Meşeli Türker'e giderek rejuvenative yani yüz gençleştirme tedavisi görmüş. Deperdieu, yüzüne enjekte edilen sıvılar ve bakım sayesinde cildini yeniletti.

Usta oyuncu, operasyon sonrası Dr. Türker ile de filmler, edebiyat ve tüm dünyadan sağlık turizmi için ülkemize gelen misafirler üzerine bir söyleşi de gerçekleştirdi.

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