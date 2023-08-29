İran lideri Reisi, 'Batı'ya seslendi: İran'ı izole etmeyi başaramadınız

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, ülke ekonomisini Batılı ülkelerin isteklerine bağlamayacaklarını söyledi.

İran lideri Reisi, 'Batı'ya seslendi: İran'ı izole etmeyi başaramadınız

İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen basın toplantısında konuşan İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi; İran'ın son zamana kadar nükleer anlaşmaya bağlı kaldığını ve buna karşın ABD ve Avrupa ülkelerinin anlaşmadaki yükümlülüklerini yerine getirmediğini belirtti.

Independent Türkçe'nin yer verdiği habere göre; Reisi konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Düşmana bahane vermemek için müzakere masasından ayrılmadık. Ülkede kargaşa arzusunda oldukları ve hedeflerine ulaşabileceklerini düşündükleri için müzakere masasını terk ettiler ve şimdi bu emellerine ulaşamayınca müzakerelere devam etmek istediklerini açıkladılar."


"Düşman iki strateji izlemeye çalıştı. Biri İran'ı dünyadan izole etmek, diğeri ise İran ulusunun cesaretini kırmaktı. Her iki stratejide de başarısız oldu. İran'ı izole etmeyi başaramadı."

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