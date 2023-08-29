Rusya'da helikopter düştü: 3 kişi öldü

Rusya'nın Çelyabinsk bölgesinde, Mi-8 tipi helikopterin düştüğü bildirildi. Kazada, 3 kişinin öldüğü ifade edildi.

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Rusya'da helikopter düştü: 3 kişi öldü

Rusya'nın Çelyabinsk bölgesinde, Mi-8 tipi helikopterin düşmesi sonucu 3 kişinin öldüğü bildirildi.

Çelyabinsk Valisi Aleksey Teksler, yaptığı yazılı açıklamada, Rusya Federal Güvenlik Servisine (FSB) ait Mi-8 tipi helikopterin bölgede düştüğünü ifade etti.

Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişinin öldüğünü kaydeden Teksler, ailelere başsağlığı diledi.



Kaynak: AA

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