Berk Oktay’dan Yıllar Sonra Arka Sokaklar İtirafı

Ünlü oyuncu Berk Oktay, 15 yıl önce rol aldığı Arka Sokaklar dizisinde yaşadığı ilginç bir anıyı ilk kez anlattı. Zorlu sahnede kamerayı bile kendisinin kullandığını söyleyen Oktay’ın sözleri dikkat çekti.

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Sevilen oyuncu Berk Oktay, Aslı Şafak’ın sunduğu İşin Aslı programına konuk olarak samimi açıklamalarda bulundu. Oktay, kariyerinin erken dönemlerinde yer aldığı Arka Sokaklar dizisine dair bugüne kadar bilinmeyen bir detayı paylaştı.

KANALİZASYON SAHNESİ YILLAR SONRA GÜNDEME GELDİ

Yaklaşık 15 yıl önce çekilen bir sahneyi hatırlatan Oktay, rolü gereği kanalizasyona girdiğini belirtti. Çekim sırasında ekip arkadaşlarını zor durumda bırakmamak için farklı bir yöntem izlediğini anlatan oyuncu, sahnenin kamera çekimini de kendisinin üstlendiğini söyledi.

Berk Oktay’dan Yıllar Sonra Arka Sokaklar İtirafı - Resim : 1

Oktay, o anları “Zaten o sahneye inecek kişi bendim. Kameraman arkadaşlarımın zorlanmaması için çekimi de ben yaptım” sözleriyle ifade etti.

ÇEKİM SONRASI HAMAMA GÖNDERİLDİ

Zorlu sahnenin ardından yaşananları da paylaşan oyuncu, çekim bittikten sonra temizlik için hamama gönderildiğini dile getirdi. Yıllar sonra gelen bu itiraf, izleyenler tarafından ilgiyle karşılandı.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Arka Sokaklar
