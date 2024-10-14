Başrol Oyuncusu Dev Kadrolu Diziden Ayrılıyor! Senaryoyu Beğenmedi 'Beni Öldürün' Dedi

Kanal D’nin yeni sezon projelerinden “Güzel Aşklar Diyarı” Kapadokya’daki çekimlerine devam ediyor. Genel yönetmenliğini Mahsun Kırmızıgül’ün yaptığı dizi, her pazartesi ekrana gelerek, izleyiciye entrikayla karışık bir aşk hikayesi anlatıyor. Reyting sıralamasında henüz istediğini elde edemeyen dizide bu nedenle bazı değişikliklere gidiliyor.

ÖLÜM SAHNESİ İSTEDİ

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dizinin önce yönetmeni şimdi de senaryo ekibi değişince, başrollerden Hakim Bey karakterini canlandıran usta oyuncu Halil Ergün kadrodan ayrılma kararı aldı. Geçenlerde verdiği röportajda Ergün, "Dizinin en baştaki hikayesinde babam beni başkasıyla evlendirmiş, asıl sevgilim Selma’ydı. (Güneri) Sonra kaldırdılar neden onu bilmiyorum. Senaryosunun oturması lazım. İki kadın yazar vardı, şimdi başka yazarlar var. Her türlü katkıya hazırım ama kendimi de zorlamam” demişti.

Oyuncu, senaryoyla ilgili memnuniyetsizliği devam edince kendisine ölüm sahnesi yazılmasını talep etti.