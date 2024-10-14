Başrol Oyuncusu Dev Kadrolu Diziden Ayrılıyor! Senaryoyu Beğenmedi 'Beni Öldürün' Dedi

Mahsun Kırmızıgül’ün genel yayın yönetmenliğini yaptığı “Güzel Aşklar Diyarı” dizisinin önce yönetmeni sonra da senaristi değişince ekipte memnuniyetsizlikler oldu. Dizinin ana karakterlerinden Hakim Bey'i canlandıran usta oyuncu Halil Ergün, senaryodaki gidişattan memnun olmadığını söyleyerek kendisine ölüm sahnesi yazılmasını istedi.

Son Güncelleme:
Başrol Oyuncusu Dev Kadrolu Diziden Ayrılıyor! Senaryoyu Beğenmedi 'Beni Öldürün' Dedi

Kanal D’nin yeni sezon projelerinden “Güzel Aşklar Diyarı” Kapadokya’daki çekimlerine devam ediyor. Genel yönetmenliğini Mahsun Kırmızıgül’ün yaptığı dizi, her pazartesi ekrana gelerek, izleyiciye entrikayla karışık bir aşk hikayesi anlatıyor. Reyting sıralamasında henüz istediğini elde edemeyen dizide bu nedenle bazı değişikliklere gidiliyor.

Başrol Oyuncusu Dev Kadrolu Diziden Ayrılıyor! Senaryoyu Beğenmedi 'Beni Öldürün' Dedi - Resim : 1

ÖLÜM SAHNESİ İSTEDİ

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dizinin önce yönetmeni şimdi de senaryo ekibi değişince, başrollerden Hakim Bey karakterini canlandıran usta oyuncu Halil Ergün kadrodan ayrılma kararı aldı. Geçenlerde verdiği röportajda Ergün, "Dizinin en baştaki hikayesinde babam beni başkasıyla evlendirmiş, asıl sevgilim Selma’ydı. (Güneri) Sonra kaldırdılar neden onu bilmiyorum. Senaryosunun oturması lazım. İki kadın yazar vardı, şimdi başka yazarlar var. Her türlü katkıya hazırım ama kendimi de zorlamam” demişti.

Oyuncu, senaryoyla ilgili memnuniyetsizliği devam edince kendisine ölüm sahnesi yazılmasını talep etti.

Başrol Oyuncusu Dev Kadrolu Diziden Ayrılıyor! Senaryoyu Beğenmedi 'Beni Öldürün' Dedi - Resim : 2

Deha Dizi İle İlgili Şok İddia: İzleyiciler Bunu BeklemiyorduDeha Dizi İle İlgili Şok İddia: İzleyiciler Bunu BeklemiyorduMedya
Yargı Dizisinin Yerine Gelecek Dizi Duyuruldu! Yıldız İsim Düğmeye BastıYargı Dizisinin Yerine Gelecek Dizi Duyuruldu! Yıldız İsim Düğmeye BastıMagazin
Etiketler
Kanal D Halil Ergün Dizi
Son Güncelleme:
Sahnede Çirkin Saldırı: Murat Boz'un Suratına Çakmak Fırlattılar Murat Boz'un Suratına Çakmak Fırlattılar
Bir ‘Yılmaz Güney’ Polemiği Daha! Farah Zeynep Abdullah ile Nur Sürer Yine Gerildi Farah Zeynep Abdullah ile Nur Sürer Yine Gerildi
Lekeli Kalan Camları Işıl Işıl Parlatıyor: Ayna Gibi Cam Oluyor Lekeli Kalan Camları Işıl Işıl Parlatıyor: Ayna Gibi Cam Oluyor
Dünyanın En Pahalı Ordusu Belli Oldu: Türkiye'nin Sıralaması Şaşırttı Dünyanın En Pahalı Ordusu Belli Oldu: Türkiye'nin Sıralaması Şaşırttı
MasterChef'e Gözyaşları İçinde Veda Etti MasterChef'e Gözyaşları İçinde Veda Etti
Hayvanların Yardımına Koşan Hande Yener Kendisini Hedef Alanlara Ateş Püskürdü Hande Yener Kendisini Hedef Alanlara Ateş Püskürdü!