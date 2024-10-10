Yargı Dizisinin Yerine Gelecek Dizi Duyuruldu! Yıldız İsim Düğmeye Bastı

“Yargı” başta olmak üzere birçok unutulmaz diziye senarist olarak imza atan Sema Ergenekon’un yoğun geçen 3 sezonun ardından hangi yeni projeyi yazacağı merak konusuydu. Son gelen habere göre geçen sezon ülkemize Emmy ödülü de kazandıran Sema Ergenekon yine aynı adreste kaldı.