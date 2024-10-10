Yargı Dizisinin Yerine Gelecek Dizi Duyuruldu! Yıldız İsim Düğmeye Bastı
Kanal D ekranlarında yayımlanan Yargı dizisi final yaparken dizinin senaristi uzun bir tatil dönemine girmişti. Ünlü senaristin yeni dizisi belli oldu.
Kanal D ekranlarında yayımlanan Yargı dizisi final yaparken dizinin senaristi yeni dizi için harekete geçti.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Üç sezon boyunca Kanal D ekranında pazar akşamlarına damga vuran Yargı dizisinin senaristi Sema Ergenekon Ay Yapım’a yeni dizi yazıyor.
“Yargı” başta olmak üzere birçok unutulmaz diziye senarist olarak imza atan Sema Ergenekon’un yoğun geçen 3 sezonun ardından hangi yeni projeyi yazacağı merak konusuydu. Son gelen habere göre geçen sezon ülkemize Emmy ödülü de kazandıran Sema Ergenekon yine aynı adreste kaldı.
Başarılı kalem yine Kerem Çatay’ın patronu olduğu Ay Yapım’la çalışacak. Diziyle ilgili detaylar yavaş yavaş gün yüzüne çıkarken adının şimdilik “Serçe” olduğu öğrenildi. Projenin kanalı ve oyuncularıyla ilgili görüşmeleri yakında başlıyor.