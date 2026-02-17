Başörtü Takıp Video Çekmişti... Fenomen Murat Övüç İçin İstenen Ceza Belli Oldu

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, başörtüsü takıp video paylaşması üzerine yakalanıp tutuklanan fenomen Murat Övüç hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Övüç'ün, ‘Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme’ suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi istendi.

Son Güncelleme:
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, kendisine ait sosyal medya hesabı üzerinden başına başörtüsü takarak söylediği sözler nedeniyle ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan 20 Aralık 2025 günü tutuklanmıştı. Konuya ilişkin Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, Murat Övüç (58) ‘sanık' sıfatıyla yer aldı.

VİDEONUN İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLEMEYECEĞİ BELİRTİLDİ

Hazırlanan iddianamede sanık Övüç'ün görüntüsünü paylaşan bir sitenin, "Parmağındaki pırlanta yüzüğü adeta kameranın içine soktu" şeklinde paylaşım yapıldığının tespit edilmesi üzerine soruşturma işlemlerine başlandığı aktarıldı. Murat Övüç'ün savcılık ifadesinde, "Video yaklaşık 2 yıl önce çekildi. Benim bir sanatçı olmam nedeniyle birçok takipçim bulunuyor. Bunların arasında başörtülü kadınlar da vardır. Benim videodaki amacım, bu videoyu onlar için mizah amaçlı çekmek ve onları eğlendirmektir" şeklindeki beyanları iddianamede yer aldı.

Şüphelinin paylaştığı videonun ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceğinin belirtildiği iddianamede, sanığın başörtüsü ile sosyal medya platformunda alay ettiği ve başörtüsü kullanan kesime yönelik halkın diğer kesimini alenen tahrik ettiği vurgulandı.

3 YILA KADAR HAPSİ TALEP EDİLDİ

İddianamede, Murat Övüç hakkında ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. Öte yandan hazırlanan iddianame, Küçükçekmece 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Övüç, önümüzdeki günlerde ilk kez hakim karşısına çıkacak.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
