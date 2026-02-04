Barış Arduç'tan Yıllar Sonra Şaşırtan Gupse Özay İtirafı: Evlenmeye Nasıl Karar Verdiler?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

2014’te Deliha filminin setinde tanışan Barış Arduç ile Gupse Özay, uzun süren birlikteliklerini 2020’de evlilikle taçlandırmıştı. Çift, 2022 yılında kızları Jan Asya’yı kucaklarına alarak ailelerini büyütmüştü.

Katıldığı bir programda özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulunan Arduç, evlilik kararını aceleye getirmediklerini vurguladı. Ünlü oyuncu, “Toplamda 12 yıldır beraberiz, bunun 7 yılı sevgililikti. Gupse de ben de hayatta büyük kararlar konusunda temkinliyiz. Evlilik ve çocuk sahibi olmak çok ciddi meseleler. İnsan bunu bir kez ve doğru kişiyle yapmak istiyor” dedi.

Pandemi döneminin bu kararı netleştirdiğini belirten Arduç, “Evde uzun süre birlikte vakit geçirdik. Birlikte olmaktan keyif aldığımızı gördük. Bu, bizim için en somut işaretti. Çocuk fikrini de planladık ve bu süreç evliliğe götürdü” ifadelerini kullandı.

Evliliğe bakış açısını da paylaşan Arduç, “Hayat sadece eğlenmekten ibaret değil. Eşinizle bazen sıkılmayı bile başarabilmeniz lazım. Çiftlerin birbirine alan tanıması önemli. Sürekli her şeyi birlikte yapmanın yorucu olabileceğini ikimiz de biliyoruz” diyerek uzun soluklu ilişkinin ipuçlarını verdi.

