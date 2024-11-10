Ayrılık Haberlerine Bu Pozla Yanıt Verdiler! Serenay Sarıkaya ve Mert Demir Sosyal Medyayı Salladı

İlişkileri ve ayrılık söylentileriyle gündemden düşmeyen Serenay Sarıkaya-Mert Demir çifti, samimi bir pozlarını sosyal medya takipçileriyle paylaştı. Mert Demir'in, yaptığı paylaşıma kırmızı kalp emojisi koyması dikkat çekerken, fotoğrafa kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.

Ayrılık Haberlerine Bu Pozla Yanıt Verdiler! Serenay Sarıkaya ve Mert Demir Sosyal Medyayı Salladı

Şu sıralar "Kimler Geldi Kimler Geçti" dizisinin ikinci sezon heyecanını yaşayan oyuncu Serenay Sarıkaya ve son dönemin en popüler şarkıcılarından Mert Demir'in yaşadığı aşk, uzun zamandır magazin gündeminden düşmüyor.

Ayrılık Haberlerine Bu Pozla Yanıt Verdiler! Serenay Sarıkaya ve Mert Demir Sosyal Medyayı Salladı - Resim : 1

PAYLAŞIMA YORUM YAĞDI

Bir süredir ayrılık dedikoduları yayılsa da ilişkileri tam gaz devam eden ünlü çift, mutluluklarını sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla sevenlerine ilan etti. Mert Demir, sevgilisini öptüğü bir fotoğrafı da sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü şarkıcı, yayınladığı romantik pozun altına da kırmızı kalp emojisi bıraktı.

Ayrılık Haberlerine Bu Pozla Yanıt Verdiler! Serenay Sarıkaya ve Mert Demir Sosyal Medyayı Salladı - Resim : 2

İkilinin fotoğrafına sosyal medya kullanıcılarından çok kısa sürede beğeni ve yorum yağdı. Takipçileri, çifti desteklediklerini gösteren mesajlar yazdı.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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