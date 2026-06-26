Atatürk'le İlgili Sözleri Tepki Çeken Halil Ergün'den Yeni Açıklama

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Ünlü oyuncu Halil Ergün'ün katıldığı bir YouTube programında Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili kullandığı sözler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

'HER HALTI BU 'ATATÜRKÇÜYÜM' DİYENLER YİYOR'

Siyasi duruşu ve 2010 referandumundaki tercihleri hakkında konuşan Ergün, konuşmasının bir noktasında “Ben cumhuriyetçiyim, ben Mustafa Kemal Atatürkçü olmadım hiçbir zaman. ‘Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşları’ derim Cumhuriyeti kuranlara. Bu ülkede her haltı bu ‘Atatürkçüyüm’ diyenler yiyor” ifadelerini kullandı.

'ATATÜRKÇÜLÜĞÜ KULLANMA NOKTASINI ELEŞTİRMEKTİR'

Ünlü oyuncunun bu sözleri sosyal medyada tartışmalara yol açarken, gelen tepkilerin ardından Ergün sözleriyle ilgili bir açıklama yaptı.

Konuşmasının çarpıtıldığını öne süren Ergün, “Evimde 5 tane Mustafa Kemal tablosu var. Mustafa Kemal Atatürk’ün kim olduğunu, ne yaptığını çok iyi bilenlerdenim. Cumhuriyet kurulduğunda sülalem de gemisinin içinde vardı. Cumhuriyet içinde biz neler yaşadık, ben 68 kuşağındanım. Atatürkçülük kavramı kullanılarak ne haltlar edildiğini de biliyoruz. Bu Mustafa Kemal’e konuşmak değildir, Atatürkçülüğü kullanma noktasını eleştirmektir" ifadelerini kullandı.

'MUSTAFA KEMAL'E LAF SÖYLEYENİN ALNINI KARIŞLARIM'

Ergün açıklamanın devamında kendisine gelen eleştirilere de, "Mustafa Kemal, Cumhuriyet’in kurucusu, benim en sevgili adamımdır. Ona laf söyleyenin alnını karışlarım. Ama toplumsal girişim içinde Atatürk’ü ne kadar tersine kullandıklarını söyledim ve sözlerim çarptırıldı. Atatürk’e karşı olduğumu anlatan yaklaşıma getiriyorlar. Bunların hesabını çok fena soracağım. Hakkımda konuşulanları hukuken de takip edeceğim. Siz kimsiniz!” sözleriyle sert tepki gösterdi.

'HEPİMİZ İMPARATORLUK ÇOCUKLARIYIZ'

Halil Ergün, program esnasında neden özellikle “Atatürk” ifadesini kullanmayı tercih etmediğine yönelik soruya ise, “Soyadı Kanunu’yla soyadını 3 sene kullandı. Zaten hastaydı adamcağız. Mustafa Kemal, arkadaşları ve hepimiz imparatorluk çocuklarıyız. Gökten zembille inmedi Mustafa Kemal. Meseleye bütün bakmak lazım. Bizim kimseye karşı özel bir düşmanca tavrımız yok.” yanıtını verdi.

'BÜYÜK BİR KEYİFLE EVET OYU KULLANDIM'

2010 referandumunda büyük bir keyifle ‘evet’ oyu kullandığını belirten Ergün, “Anamı babamı da aldım gidip oy kullandım. O referandum 12 Eylül ile bir hesaplaşmaydı” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi