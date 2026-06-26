ABD Ordusu'nda Kırmızı Alarm: Stoklar Eridi, Trump Kara Kara Düşünüyor

ABD Başkanı Donald Trump ve Savunma Bakanlığı'nın, ordunun azalan mühimmat stoklarını yeniden güçlendirmek için çeşitli girişimlerde bulunduğu ancak mevcut silah açığının kısa vadede kapatılmasının mümkün olmadığı iddia edildi. Pasifik'te yaşanacak olası bir Çin gerilimine dair Beyaz Saray'da endişe yarattığı da öne sürüldü.

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ABD Ordusu'nda Kırmızı Alarm: Stoklar Eridi, Trump Kara Kara Düşünüyor
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New York Times'a (NYT) konuşan ve konu hakkında bilgi sahibi olan iki yetkili, ABD'nin İsrail-İran savaşı sırasında tükettiği silah ve mühimmat stoklarının durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Habere göre Trump ve Pentagon'un üst düzey yetkilileri, bu hafta gerçekleştirdikleri görüşmelerde mühimmat açığını gidermek amacıyla iki yönlü bir strateji üzerinde durdu.

KONGRE'YE EK BÜTÇE BASKISI

Yetkililerin, bir yandan savunma şirketlerini tükenen silah sistemlerinin üretimini hızlandırmaya teşvik ettiği, diğer yandan da İran'a karşı yürütülen ve mühimmat tüketimini artıran operasyonlar için ek bütçe sağlanması amacıyla Kongre üzerinde baskı kurduğu belirtildi.

'OLDUKÇA ZORLU BİR SÜREÇ'

Gazete, mühimmat stoklarındaki açığın kapatılmasının "oldukça zorlu bir süreç" olacağını ve kısa vadede çözüm beklenmediğini aktardı. Haberde, adı açıklanmayan iki yetkiliye dayanılarak, çarşamba günü Beyaz Saray'da yapılan toplantıda savunma sanayisi temsilcilerinin Trump'tan üretim kapasitelerini artırabilmek için daha fazla mali destek talep ettiği ifade edildi.

Yetkililerden birine göre Trump, savunma şirketleriyle yaptığı önceki görüşmelere kıyasla daha uzlaşmacı bir tutum sergileyerek yönetiminin ek kaynak sağlamak için çalıştığını dile getirdi.

'TRUMP'I CİDDİ BİR MUHALEFET BEKLİYOR'

Ancak Trump yönetiminin savaş harcamaları için talep ettiği 70 milyar dolarlık ek fonun, Kongre'de ciddi bir muhalefetle karşılaşması bekleniyor.

Söz konusu teklifin Senato'dan geçebilmesi için hem Cumhuriyetçilerin hem de Demokratların desteğine ihtiyaç duyuluyor. Ancak Demokratların büyük bölümü, karşı çıktıkları bir çatışmanın finansmanı için destek vermeyeceklerini daha önce açıklamıştı.

İRAN SAVAŞINA TEPKİLER ARTIYOR

Haberde ayrıca, "Pentagon'un karşı karşıya olduğu zorluklara ek olarak, her iki partiden bazı milletvekilleri de Trump'ın İran'la savaşı sona erdirmek amacıyla yaptığı anlaşmaya şüpheyle yaklaşıyor ve başkan ile savunma bakanının savaşı başlatmış olmasına tepki gösteriyor." değerlendirmesine yer verildi.

PASİFİK'TEKİ GERİLİM İHTİMALİ ENDİŞE YARATIYOR

İran'a karşı yürütülen savaşın Pentagon'un cephaneliğinde ciddi bir azalmaya yol açtığı öne sürülen haberde, ABD'nin, çatışma sürecinde Çin'e karşı olası bir savaş senaryosu için üretilen yaklaşık 1100 uzun menzilli gizli seyir füzesini kullandığı ve bu sayının, ABD envanterinde kalan toplam füze miktarına neredeyse eşit olduğu belirtildi.

Öte yandan, Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'nin (CSIS) geçen ay yayımladığı değerlendirmede, ABD'nin İran'a yönelik olası senaryolar için yeterli mühimmat kapasitesine sahip olduğu, ancak azalan stokların Batı Pasifik'te yaşanabilecek muhtemel bir çatışma açısından önemli bir zafiyet oluşturduğu vurgulandı.

Değerlendirmede, "Bu nedenle, tüketilen mühimmat stoklarının yeniden oluşturulması için gereken süre, giderek daha büyük bir endişe kaynağı haline gelmiştir." ifadeleri yer aldı.

Kaynak: AA

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