Ayşe Hatun Önal'ın Uyuşturucu Sonucu Belli Oldu: Savunmasında Kasım Garipoğlu İtirafı Geldi

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan şarkıcı ve eski manken Ayşe Hatun Önal'ın savcılık ifadesinin detayları ortaya çıktı.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Hakkında adli kontrol tedbiri uygulanan Önal, kendisine yöneltilen hiçbir suçlamayı kabul etmedi.

TEST SONUCU NEGATİF ÇIKTI

Soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu'na biyolojik örnek veren Ayşe Hatun Önal'ın yapılan incelemeler sonucunda test sonuçlarının negatif çıktığı belirlendi.

'HİÇBİR DÖNEMDE UYUŞTURUCU KULLANMADIM'

Savcılık sorgusunda gizli tanık ifadelerinin gerçeği yansıtmadığını belirten Önal, hayatının hiçbir döneminde uyuşturucu madde kullanmadığının altını çizdi.

Uyku problemleri yaşadığına dikkat çeken eski manken, "Hayatımın hiçbir döneminde uyuşturucu madde kullanmadım. Sadece uyku problemim nedeniyle akşamları uyku ilacı içiyorum" ifadelerini kullandı.

KASIM GARİPOĞLU İTİRAFI

Sorgu sırasında Ayşe Hatun Önal'a yöneltilen en dikkat çekici sorulardan biri ise Kasım Garipoğlu'nun meşhur yalı partileri oldu. Önal, bu iddialar üzerine söz konusu partilere yıllar önce katıldığını belirterek, "9 sene önce 1-2 defa gittim" yanıtını verdi.

Kaynak: Sabah