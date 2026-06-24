Kadir İnanır ve Soner Arıca'nın Acı Günü

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Sanat ve spor dünyasından pek çok önemli ismi yetiştiren Arıca ve İnanır aileleri, Fatsa’dan gelen acı haberle sarsıldı. Fatsa Belediyesi Zabıta Amiri merhum Hüseyin Arıca'nın eşi Altun Arıca, yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü özel bir hastanede, 95 yaşında yaşamını yitirdi.

Şarkıcı, söz yazarı Soner Arıca'nın annesi, aktörler Kadir İnanır'ın ablası, Levent İnanır, Bülent Arıca, merhum milli futbolcu Erdoğan Arıca'nın annesi, sanatçılar Hüseyin Önder ve Cevahir Önder'in ise anneannesi olan Altun Arıca için Fatsa Hz. Hamza Camisi'nde öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, siyasi parti ilçe başkanları, Arıca ailesinin yakınlarının yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Yoğun katılımın olduğu cenaze töreninde Soner Arıca, taziyeleri kabul etti. Namazın ardından Altun Arıca'nın cenazesi, Fatsa Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: DHA