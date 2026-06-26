ABD’yi Devirdik Ama Yıkıldık: Dünya Kupası’na Erken Veda!

2026 Dünya Kupası'ndaki son maçında ev sahibi ABD'yi 90+8'de Kaan Ayhan'ın golüyle 3-2 mağlup eden A Milli Futbol Takımı, turnuvaya galibiyetle veda etti. Arda Güler, attığı golle Emre Belözoğlu'nu geride bırakarak 'Dünya Kupası'nda gol atan en genç Türk futbolcu' unvanına sahip oldu.

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ABD’yi Devirdik Ama Yıkıldık: Dünya Kupası’na Erken Veda!
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2026 Dünya Kupası D Grubu'ndaki son mücadelede A Milli Futbol Takımı, turnuvanın ev sahiplerinden Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile Los Angeles Stadı'nda karşı karşıya geldi.

ABD’yi Devirdik Ama Yıkıldık: Dünya Kupası’na Erken Veda! - Resim : 1

İlk iki maçından puan çıkaramayarak organizasyona erken veda eden Ay-Yıldızlılar, 70 binden fazla taraftarın önünde oynanan nefes kesen düelloyu 3-2 kazanarak turnuvayı 3 puanla teselli bularak kapattı.

ABD’yi Devirdik Ama Yıkıldık: Dünya Kupası’na Erken Veda! - Resim : 2

Grubunu 6 puanla lider tamamlayan ABD ise son 32 turunda Bosna Hersek'in rakibi oldu.

ABD’yi Devirdik Ama Yıkıldık: Dünya Kupası’na Erken Veda! - Resim : 3

ARDA GÜLER TARİHE GEÇTİ

Müsabakaya hızlı başlayan milli takım, 10. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın pasında Arda Güler'in vuruşuyla 1-0 öne geçti.

ABD’yi Devirdik Ama Yıkıldık: Dünya Kupası’na Erken Veda! - Resim : 4

Bu gol, Türkiye'nin turnuvadaki ilk golü olurken genç yıldız Arda, 21 yaşındayken attığı bu golle Emre Belözoğlu’na ait olan "Dünya Kupası'nda gol atan en genç milli oyuncu" rekorunu da kırmayı başardı.

ABD’yi Devirdik Ama Yıkıldık: Dünya Kupası’na Erken Veda! - Resim : 5

Milliler, 31. dakikada Eren'in asistiyle sahneye çıkan Orkun Kökçü'nün golüyle farkı ikiye çıkardı ve ilk yarıyı 2-1 önde kapattı.

ABD’yi Devirdik Ama Yıkıldık: Dünya Kupası’na Erken Veda! - Resim : 6

SON SÖZÜ 90+8'DE KAAN AYHAN SÖYLEDİ

İkinci yarıda ABD'nin geri dönüş çabalarına rağmen ay-yıldızlı ekip oyun disiplinini kaybetmedi. Maçın skorunu tayin eden hamle ise kulübeden geldi.

ABD’yi Devirdik Ama Yıkıldık: Dünya Kupası’na Erken Veda! - Resim : 7

88. dakikada oyuna dahil olan tecrübeli futbolcu Kaan Ayhan, 90+8. dakikada attığı golle Türkiye'ye 3-2'lik galibiyeti getirdi.

ABD’yi Devirdik Ama Yıkıldık: Dünya Kupası’na Erken Veda! - Resim : 8

Kaynak: Haber Merkezi

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