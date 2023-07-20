Ata Demirer mal varlığını açıkladı: Sanıldığı gibi varlıklı değilim

Ata Demirer, Sibel Arna’nın 'Ne Olursan Ol, Rahat Ol' programına konuk oldu. Ünlü komedyen Ata Demirer katıldığı programda mal varlığı hakkında konuştu.

Ünlü komedyen sanıldığının aksine çok varlıklı bir sanatçı olmadığına dikkat çekti ve “Bozcaada’da 20 sene önce mülki olarak neyim varsa aynı şekilde devam ediyor. Emlak alan bir insan değilim. Biz dost alıyoruz. Bize insan lazım. Sana bir şey söyleyeyim mi en güzelini yapıyorum. Bana ne araziden arabadan. Yalnızken ne yapayım arabayı mı yiyeyim?” dedi.

Demirer sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sosyal medyada sık sık “’Biz de Ata Demirer hayatı istiyoruz’ diye yazıyorlar. Benim en büyük şansım ne istediğimi bilmek. Büyük şeylerden hoşlanmıyorum. Benim arabam bile yok, bir teknem var, bir de kıçı kırık zeytinliğim. Benim hayatımı yaşamak için benim tercihlerime okey demek gerekiyor. “Hayatımda kaç tane daha yaz yaşayacağım” diyerek yazın turne yapmıyorum mesela. Bir tane Harbiye yapıyorum yetiyor. Koskoca turne parasını almıyorum. Bu parayı almıyorsan Ata Demirer hayatı yaşayabilirsin.”

Ekmeği kestikten sonra zayıfladığını anlatan ünlü komedyen kalbinin boş olduğunu “Yalnızım boşum. Allah verirse verir ben yeni birini aramıyorum. Hiç bilmiyorum ben bu işleri. İnsan sevmek istiyor tabi ama denk gelmeyince de sevemiyorsun. Bir de şöyle tuhaf bir çağa girdik her şey çok materyalist. Fizik de öyle. Herkes birbirine fiziğine göre değerlendiriyormuş gibi… Artık çok zor. Aşk eski bir yalan Adem’le Havva’dan kalan. (Şarkıyı söylüyor)” sözleriyle anlattı.