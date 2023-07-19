Şef Danilo Zanna darp edildi

Şef Danilo Zanna, iki çalışanı tarafından darp edildi. Özel güvenliklerin müdahalesinin ardından, polis tarafları karakola götürdü.

Şef Danilo Zanna darp edildi

TV 8'de yayınlanan MasterChef programıyla tanınan İtalyan şef Danilo Zanna, çalışanlarının saldırısına uğradı.

TV100'den Barış Ağıl'ın haberine göre, alışveriş merkezi (AVM) Vadi İstanbul’da restoranı bulunan Danilo Zanna, iki kişi olduğu öğrenilen çalışanı tarafından mekanın önünde İzmir şubesinin müdürü ile birlikte darp edildi.

Saldırıya AVM güvenlikleri müdahale etti. Daha sonra polis gelerek tarafları karakola götürdü.

Olayın yeni şube açacak olan Danilo Zanna’nın, mekana eğitime gelen yeni personele bahşiş verilmesini istemesine karşı çıkılması üzerine çıktığı iddia edildi.

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