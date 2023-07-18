Fulya Öztürk umreye gitti, başörtülü fotoğrafını paylaştı

Gazeteci Fulya Öztürk, umreye gittiği anları paylaştı; başörtülü fotoğrafına "Allah isteyen herkese nasip etsin. Hamdolsun. Nasip işi" notunu düştü.

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Fulya Öztürk umreye gitti, başörtülü fotoğrafını paylaştı

Gazeteci Fulya Öztürk, kişisel Instagram ve Twitter hesaplarında umreye gittiği anları paylaştı. 

"Allah bana da nasip etti" diyen Öztürk, şöyle devam etti: "Sabah namazını da kılarak umremi tamamladım. Sabah ezanıyla bambaşka bir atmosfer vardı… Tavaf, say, saç kesimi hepsini yerine getirdim. Allah isteyen herkese nasip etsin. Hamdolsun. Nasip işi."

 Takipçileri, Öztürk'ün paylaşımına "Allah kabul etsin", "Çok yakışmış" gibi yorumlar yaptı. 

 Fulya Öztürk umreye gitti, başörtülü fotoğrafını paylaştı - Resim : 1

Fulya Öztürk umreye gitti, başörtülü fotoğrafını paylaştı - Resim : 2

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Fulya Öztürk
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