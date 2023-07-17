Türk müzik piyasasını karıştıracak iddia: Ünlü yönetmeni dolandırıcılıkla suçladı, 'parayı aldıktan sonra her yerden engelledi'

İleri sürülen yeni iddia, Türk müzik piyasasını karıştıracak türden. Şarkıcı Erkan Erdoğan, ünlü klip yönetmeni Erkan Bas tarafından dolandırıldığını söyledi.

Son Güncelleme:
Türk müzik piyasasını karıştıracak iddia: Ünlü yönetmeni dolandırıcılıkla suçladı, 'parayı aldıktan sonra her yerden engelledi'

Şarkıcı Erkan Erdoğan, ünlü klip yönetmeni Erkan Nas tarafından dolandırıldığını, parayı aldıktan sonra kendisini her yerden engellediğini ileri sürdü.  

Sabah gazetesinden Gökhan Gökduman'ın haberine göre Erdoğan, yeni şarkısının video klibinin çekimi için Nas ile 35 bin liraya anlaştıklarını, ön ödeme olarak 4 bin lira gönderdiğini ama bir daha ona ulaşamadığını iddia etti:

"Erkan Nas parayı aldıktan sonra beni her yerden engelledi. Benim hayalimi umudumu bu adam yerle bir etti. Adli süreci başlattık. Beni aptal yerine koyması zoruma gidiyor."

Genç şarkıcının bu iddialarının ardından gözler ünlü yönetmene çevrildi.

Son Güncelleme:
9 yıl sonra setlere dönüyor: "Özgü Namal ile 2 yıldır ikna için konuşuluyor" 9 yıl sonra setlere dönüyor: "Özgü Namal ile 2 yıldır ikna için konuşuluyor"
Aziz Yıldırım uçaktaki kavgaya müdahale etti: 'Bak biz bulaşmayalım, ayıp ya' Aziz Yıldırım uçaktaki kavgaya müdahale etti: 'Bak biz bulaşmayalım, ayıp ya'
Yaz günlerinin vazgeçilmezi kısır meğer böyle yapılırsa çok daha lezzetli oluyormuş... Denemelisiniz Yaz günlerinin vazgeçilmezi kısır meğer böyle yapılırsa çok daha lezzetli oluyormuş... Denemelisiniz
Faydalı dedik kaşık kaşık tükettik. Pekmez tüketirken dikkat etmeniz gereken uyarı! Faydalı dedik kaşık kaşık tükettik. Pekmez tüketirken dikkat etmeniz gereken uyarı!
ÇOK OKUNANLAR
Bu hafta burçları neler bekliyor? Dinçer Güner 12 burç için tek tek anlattı Bu hafta burçları neler bekliyor? 12 burç için tek tek anlattı
Prof. Canan Karatay bağışıklığı çökerten tehditleri açıkladı: "Vücuda girerse DNA'yı bozar..." Prof. Canan Karatay bağışıklığı çökerten tehditleri açıkladı
Kharoon sıcakları geliyor! Pik yapacağı tarih açıklandı Kharoon sıcakları geliyor! Pik yapacağı tarih açıklandı
Masterchef All Star'da ilk elenen yarışmacı belli oldu Masterchef All Star'da ilk elenen yarışmacı belli oldu
Tapu sahiplerine yeni uyarı: Sakın bunu bilmeden gitmeyin Tapu sahiplerine yeni uyarı: Sakın bunu bilmeden gitmeyin