Türk müzik piyasasını karıştıracak iddia: Ünlü yönetmeni dolandırıcılıkla suçladı, 'parayı aldıktan sonra her yerden engelledi'

Şarkıcı Erkan Erdoğan, ünlü klip yönetmeni Erkan Nas tarafından dolandırıldığını, parayı aldıktan sonra kendisini her yerden engellediğini ileri sürdü.

Sabah gazetesinden Gökhan Gökduman'ın haberine göre Erdoğan, yeni şarkısının video klibinin çekimi için Nas ile 35 bin liraya anlaştıklarını, ön ödeme olarak 4 bin lira gönderdiğini ama bir daha ona ulaşamadığını iddia etti:

"Erkan Nas parayı aldıktan sonra beni her yerden engelledi. Benim hayalimi umudumu bu adam yerle bir etti. Adli süreci başlattık. Beni aptal yerine koyması zoruma gidiyor."

Genç şarkıcının bu iddialarının ardından gözler ünlü yönetmene çevrildi.