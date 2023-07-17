Aziz Yıldırım uçaktaki kavgaya müdahale etti: 'Bak biz bulaşmayalım, ayıp ya'

Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın bindiği Bodrum - İstanbul uçağında kavga çıktı. Araya giren Yıldırım, tarafları "Bak biz bu kavgaya bulaşmayalım. Ayıp ya" diye sakinleştirdi.

Son Güncelleme:

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'ın bindiği Bodrum-İstanbul uçağında çıkan kavga ve Yıldırım'ın araya girip tarafları sakinleştirmeye çalıştığı anlar kameralara yansıdı. 

Bağıran yolcunun yanına giden Yıldırım, karşısındaki kişinin yatışmaması üzerine "Bak biz bu kavgaya bulaşmayalım. Huzuru bozuyorsunuz. Bizi bulaştırmayın bu kavgaya. Ayıp ya" diye çıkıştı.

Yıldırım'ın bu müdahalesiyle kavga sona ererken, uçak Bodrum'dan İstanbul'a geldi. 

Etiketler
Aziz Yıldırım Kavga
Son Güncelleme:
Kış için yufka saklama. Yazdan yapıp böyle 1 yıl boyunca saklayabilirsiniz. Kış için yufka saklama. Yazdan yapıp böyle 1 yıl boyunca saklayabilirsiniz.
Tekneden düşen Orhan Gencebay hastaneye kaldırıldı! Tekneden düşen Orhan Gencebay hastaneye kaldırıldı!
Faydalı dedik kaşık kaşık tükettik. Pekmez tüketirken dikkat etmeniz gereken uyarı! Faydalı dedik kaşık kaşık tükettik. Pekmez tüketirken dikkat etmeniz gereken uyarı!
9 yıl sonra setlere dönüyor: "Özgü Namal ile 2 yıldır ikna için konuşuluyor" 9 yıl sonra setlere dönüyor: "Özgü Namal ile 2 yıldır ikna için konuşuluyor"
ÇOK OKUNANLAR
Bu hafta burçları neler bekliyor? Dinçer Güner 12 burç için tek tek anlattı Bu hafta burçları neler bekliyor? 12 burç için tek tek anlattı
Prof. Canan Karatay bağışıklığı çökerten tehditleri açıkladı: "Vücuda girerse DNA'yı bozar..." Prof. Canan Karatay bağışıklığı çökerten tehditleri açıkladı
Kharoon sıcakları geliyor! Pik yapacağı tarih açıklandı Kharoon sıcakları geliyor! Pik yapacağı tarih açıklandı
Masterchef All Star'da ilk elenen yarışmacı belli oldu Masterchef All Star'da ilk elenen yarışmacı belli oldu
Tapu sahiplerine yeni uyarı: Sakın bunu bilmeden gitmeyin Tapu sahiplerine yeni uyarı: Sakın bunu bilmeden gitmeyin