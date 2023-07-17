Aziz Yıldırım uçaktaki kavgaya müdahale etti: 'Bak biz bulaşmayalım, ayıp ya'

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'ın bindiği Bodrum-İstanbul uçağında çıkan kavga ve Yıldırım'ın araya girip tarafları sakinleştirmeye çalıştığı anlar kameralara yansıdı.

Bağıran yolcunun yanına giden Yıldırım, karşısındaki kişinin yatışmaması üzerine "Bak biz bu kavgaya bulaşmayalım. Huzuru bozuyorsunuz. Bizi bulaştırmayın bu kavgaya. Ayıp ya" diye çıkıştı.

Yıldırım'ın bu müdahalesiyle kavga sona ererken, uçak Bodrum'dan İstanbul'a geldi.