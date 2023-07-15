Tekneden düşen Orhan Gencebay hastaneye kaldırıldı!

Usta sanatçı Orhan Gencebay Baltalimanı'ndaki evine geçerken tekneden düştü. Acılar içinde kıvranan usta sanatçı hastaneye kaldırıldı. Son sağlık durumu merak edildi.

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Tekneden düşen Orhan Gencebay hastaneye kaldırıldı!

Arabesk müziğinin sevilen ismi usta sanatçı Orhan Gencebay'ın büyük bir kaza geçirdiği öğrenildi. 78 yaşındaki Gencebay'ın tekneden düştüğü ve hastanelik olduğu öğrenildi. 

Gazeteci Bilal Özcan'ın haberine göre; Orhan Gencebay, geçtiğimiz günlerde eşi Sevim Emre'yle birlikte Anadoluhisarı'ndaki bir restorana yemeğe gitti.

Gece bittikten sonra restoranın teknesiyle Baltalimanı'nda bulunan evine bırakılmak istendi. Bu sırada eşiyle birlikte korku dolu anlar yaşadı. 

TEKNEDEN DÜŞTÜ!

İskeleye yanaşan tekneden ilk olarak eşini indiren Gencebay daha sonra kendi inmeye çalıştı. Görevlilerden birinin onu tutarak hızlı çekmesi sonucu sırt üstü beton zemine düştü. 

ACILAR İÇİNDE HASTANEYE KALDIRILDI

Alınan bilgilere göre; kalçası ve sırtı yere vuran usta sanatçı Orhan Gencebay, acılar içinde kalırken, hızlıca hastaneye kaldırıldı.  

SON SAĞLIK DURUMU

Sağlık durumyla ilgili son alınan bilgiye göre Orhan Gencabay'ın mucize eseri vücutta kırık ve çatlak olmadığı, darbeye bağlı çeşitli ezilmeler bulunduğu görüldü. Hızlıca gerekli olan tedavi uygulandı.

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