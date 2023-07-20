Oyuncu Ufuk Özkan'ın sağlık durumu hakkında yeni gelişme

Geniş Aile dizisiyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Ufuk Özkan geçtiğimiz günlerde siroza yakalandığını ve karaciğer yetmezliği ile mücadele ettiğini açıklamıştı. Organ nakli beklediğini belirten Özkan, sosyal medya üzerinden son halini de paylaşmıştı.

DURUMU İYİYE GİDİYOR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre ikinci evre siroz rahatsızlığı nedeniyle karaciğer nakli sırasına girdiği ortaya çıkan Özkan'ın, durumunun iyiye gittiği, her şey yolunda giderse organ nakline gerek kalmayacağı, ilaç tedavisine devam edeceği öğrenildi.