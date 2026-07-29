Aslı Bekiroğlu'ndan Sevenlerini Üzen Haber: 'Son İnşallah' Diyerek Paylaştı

Rahmindeki miyom nedeniyle geçirdiği ameliyat sonrası ciddi sağlık sorunları yaşayan oyuncu Aslı Bekiroğlu, sekizinci kez operasyon geçireceğini açıkladı. Hastane odasından paylaşım yapan Bekiroğlu, “Son inşallah” notuyla sevenlerinden destek istedi.

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Aslı Bekiroğlu'ndan Sevenlerini Üzen Haber: 'Son İnşallah' Diyerek Paylaştı
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Rahmindeki miyomun alınması amacıyla geçirdiği ilk ameliyatta bağırsağının zarar görmesi sonucu ciddi sağlık sorunları yaşayan oyuncu Aslı Bekiroğlu, sekizinci kez ameliyat olacağını açıkladı.

Daha önce iki kez hayati tehlike atlattığını ve nisan ayında yedinci operasyonunu geçirdiğini belirten oyuncu, hastane odasından yaptığı paylaşımda "Son inşallah" ifadelerini kullandı.

Aslı Bekiroğlu'ndan Sevenlerini Üzen Haber: 'Son İnşallah' Diyerek Paylaştı - Resim : 1

BEKİROĞLU'NDAN SAMİMİ İFADELER

Aslı Bekiroğlu, daha önce yaşadığı süreçle ilgili yaptığı açıklamada şu sözlere yer vermişti:

"Bu dönem sağlık konusunda bana çok fazla şey öğretti. Her şeyin bir anda insanın elinden çıkabileceğini gördüm. Dış görünüşün ve sosyal medyada görünür olmanın aslında ne kadar geçici olduğunu anladım. Beni Allah'a daha da yakınlaştırdığını söyleyebilirim. Bu süreç, fanilik duygusundan uzaklaşıp daha huzurlu, daha manevi ve iç dünyası daha güçlü bir noktaya gelmeme katkı sağladı."

Aslı Bekiroğlu'ndan 7. Ameliyat Sonrası Üzücü İtirafAslı Bekiroğlu'ndan 7. Ameliyat Sonrası Üzücü İtirafMagazin

Kaynak: Haber Merkezi

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