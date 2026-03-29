Arka Sokaklar Neden Yayınlanmadı? Nedeni Belli Oldu

Arka Sokaklar, 20 yıldır kesintisiz devam eden yayın serisinde bu kez ekranlara ara verdi. Kanal D’de yayınlanması beklenen yeni bölüm, 27 Mart Cuma akşamı ekrana gelmedi. Dizinin yayın akışında yaşanan bu son dakika değişikliği, izleyiciler arasında tepkiye yol açtı.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın aktardığına göre, iptalin arkasında bölümün maliyetini karşılayacak düzeyde reklam gelirinin toplanamaması yer aldı. Reklam gelirlerinin yetersiz kalması, zaman zaman televizyon dizilerinde yayın planlarının son anda değişmesine neden olabiliyor.

