Tuba Büyüküstün'ün Yeni Filmi 'Sultana'dan İlk Kareler Geldi: Sosyal Medya İkiye Bölündü

Tuba Büyüküstün’ün başrolünde yer aldığı “Sultana” filmine dair ilk kareler ve fragman izleyiciyle buluştu. Yedi direk dansçısının hayat hikayesini konu alan yapım, daha yayınlanmadan sosyal medyada konuşulmaya başladı.

Filmde “Meral” karakterine hayat veren Büyüküstün’ün performansı kısa sürede dikkat çekerken, özellikle dans sahneleri izleyiciler tarafından yoğun ilgi gördü. Oyuncunun rolüne hazırlanmak için yaklaşık üç ay boyunca özel ders aldığı öğrenildi.

Paylaşılan görüntülerde yer alan bazı detaylar ise sosyal medyada tartışma yarattı. Kullanıcılar, oyuncunun görünümüne dair farklı yorumlar yaparken, bazı izleyiciler bunun bilinçli bir tercih olabileceğini savundu.

“Sultana” filmi, güçlü oyuncu kadrosu ve çarpıcı hikayesiyle şimdiden merak uyandırırken, yapımın yayın tarihi için geri sayım sürüyor.

