Eda Ece ve Kaan Yıldırım’ın Başrollerini Paylaştığı 'Sonunda Sen'de Şaşırtan Detay: Minik Fikret Hakan Sahnede

Merakla beklenen romantik komedi filmi “Sonunda Sen”, yayınlanmasının ardından kısa sürede dikkat çekti. Başrollerinde Eda Ece ve Kaan Yıldırım’ın yer aldığı yapım, izleyicilerden yoğun ilgi görürken filmdeki sürpriz bir sahne de konuşulmaya başlandı.

Kaan Yıldırım ile Pınar Deniz’in oğulları Fikret Hakan Yıldırım’ın filmde kısa bir anlık görüntüyle yer aldığı ortaya çıktı. Minik Fikret Hakan’ın bu sahnesi, izleyiciler tarafından fark edilince sosyal medyada hızla yayıldı.

Görüntülerin paylaşılmasının ardından küçük çocuğun kime benzediği üzerine çok sayıda yorum yapıldı. Pek çok kullanıcı, Fikret Hakan’ın annesi Pınar Deniz’e olan benzerliğine dikkat çekti.

Filmdeki bu kısa ama dikkat çeken detay, “Sonunda Sen”i yalnızca hikayesiyle değil, sürpriz anlarıyla da gündeme taşıdı.

Kaynak: Haber Merkezi