‘Annem Ankara’ Dizisinde Ekibi Yıkan Veda! Şimdi Her Şey Değişecek, Herkese Tek Tek Mesaj Attı
Kanal D’nin sevilen dizisi ‘Annem Ankara’, beklenmedik bir ayrılıkla sosyal medyada gündem oldu. Başrollerini Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür’ün paylaştığı dizide yönetmen değişikliği yaşandı. Yönetmen Can Ulkay ekip arkadaşlarına “Annem Ankara dizimizden izninizle ayrılıyorum” mesajı atarak veda etti.
Yayınlandığı ilk bölümüyle fırtınalar estiren Annem Ankara dizisindeki sürpriz ayrılık, herkesi hayrete düşürdü. Senaryosu Başak Angigün’ün kaleme aldığı, çarşamba akşamları ekranlara gelen dizinin yönetmen koltuğunda bir değişiklik yaşandı.
YENİDEN PROJEYE DAHİL OLDU
Dizinin kurucu yönetmeni Faruk Teber, yeniden projeye dahil oldu. Teber, 3. bölümde görevini devrettiği Can Ulkay’ın ayrılması üzerine sete geri döndü.
TEK TEK VEDA MESAJI ATTI
Kendi isteğiyle diziden ayırılan yönetmen Can Ulkay, tüm ekibe tek tek “Annem Ankara dizimizden izninizle ayrılıyorum” diyerek veda mesajı gönderdi.
Dizinin yönetmen değişikliği, sosyal medyada dikkat çekerken, Faruk Teber’in yeniden projeye katılmasının dizide neleri değiştireceği de merak edildi.
Kaynak: Haber Merkezi
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